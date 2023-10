Advierten que la falta de combustibles podría impactar en el abastecimiento de alimentos

La falta de combustibles no sólo viene complicando la vida cotidiana de los mendocinos que se ven obligados a buscar una estación de servicio que aún cuente con nafta o gasoil -y perder un buen tiempo en la fila para poder cargar- sino que podría empezar a impactar en otros aspectos. Desde un mayorista comentaron que llegó la mitad de los camiones con mercadería que estaban esperando y desde los mercados de frutas y verduras advirtieron que a mediados de semana podría empezar a complicarse la llegada de productos de otras partes del país.

Rubén David, del mayorista Oscar David, contó, en la mañana de ayer, que sólo habían llegado tres camiones de los seis que estaban esperando para este primer día de la semana. Sumó que debían haber estado temprano y que no sabían si se habían atrasado o no iban a llegar. “Nadie nos ha dicho nada todavía”, deslizó.

De todos modos, aclaró que cuentan con mercadería suficiente para poder abastecer a los compradores durante toda la semana sin inconvenientes y que sólo podrían llegar a tener problemas con algún producto muy puntual.

Por su parte, Omar Carrasco, presidente de la Unión Frutihortícola Argentina Región Cuyo, detalló que es un sector en el que se está sintiendo bastante fuerte la falta de combustible, en particular en el caso de aquellos repartidores que tienen que ir al Valle de Uco, Uspallata o Puente del Inca, que están teniendo dificultades para poder cargar lo suficiente para poder realizar el trayecto de ida y vuelta.

Añadió que en la noche del domingo llegaron a la provincia camiones con cítricos, que tenían suficiente gasoil para completar el viaje, pero manifestaron que no sabían si iban a poder volver el miércoles. Es que Carrasco explicó que el transporte que llega de provincias cercanas viaja todos los días, pero el que llega de más lejos, lo suele hacer dos veces por semana.

El titular de la UFHA indicó que, en las fincas, los productores también se están quedando con pocas reservas para mover los tractores y que no saben qué van a hacer después. Y estimó que, de no solucionarse en uno o dos días más la situación, se comenzará a complicar la producción y el reparto de mercadería.

“La campaña no se está desarrollando con normalidad, porque está seriamente perjudicada por esta falta de combustible y la consecuencia va a ser pérdida económica”, sentenció Maximiliano Di Cesare, gerente de la Asociación de Productores, Empacadores y Exportadores de Ajos, Cebollas y Afines de la Provincia de Mendoza (Asocamen), sobre cómo avanza la cosecha de ajo.

Es que, si bien hay productores que secan ellos mismos la hortaliza para conservarla, hay muchos que se la venden en verde a industriales, que son quienes realizan el proceso. Pero para eso se necesitan camiones que lleven el producto desde las fincas a los secaderos y ese transporte está complicado, ya que todo depende de que encuentren una estación de servicio donde puedan cargar.

El presidente del Colegio Farmacéutico de Mendoza, Mario Valestra, manifestó que aún no han tenido dificultades en la reposición de medicamentos, pero advirtió que, si estos faltantes de combustible se sostienen, es de esperar que los camiones no lleguen a las droguerías, que es desde donde se distribuyen los productos a las farmacias.

Este domingo hubo largas filas en varias estaciones y esto se replicó en casi todo el país. Hubo desabastecimiento y varios mendocinos no pudieron echar combustible. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

Obras detenidas

Aunque hay productos que se consideran esenciales, como alimentos, bebidas y medicamentos, el combustible es un insumo fundamental para un buen número de actividades. En el caso de las grandes obras, resaltó Dalmiro Barbeito, presidente de la Cámara de Empresas Constructoras Independientes de Mendoza (Cecim), se utilizan equipos y maquinarias, que hoy no están pudiendo abastecer.

Reconoció que la semana pasada ya comenzaron a complicarse los trabajos por este motivo y que, después de un fin de semana muy tranquilo, por el Zonda, algunas empresas no pudieron retomar los trabajos porque debieron destinar los camiones a ver si podían conseguir combustible. Y si bien señaló que se ha anunciado que esta semana se va a empezar a solucionar el problema, también resaltó que se ha hablado de que en un primer momento habría cupos de entrega.

Hasta un 30% más

Sergio Olivencia, secretario de la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam), indicó que están igual de complicados que la semana pasada. La situación, precisó, es diferente para algunas empresas, que pueden acceder al combustible mayorista. Esto, con un valor 30% superior al de las estaciones de servicio (que, es de esperar, se traslade al precio final de la mercadería transportada).

Pero para ello, explicó, es necesario tener una cierta infraestructura, como una cisterna y una bomba, y la habilitación de la Secretaría de Energía de Nación. Además, la capacidad financiera para pagar por adelantado, que es lo que demandan los distribuidores mayoristas. De ahí que no más de un 5% de total de 400 transportistas que hay en la provincia tenga esta posibilidad, mientras el resto se ve obligado a cargar en las estaciones de servicio.

En especial, sumó, van a las expendedoras de YPF, donde el precio es más accesible. Pero los conductores se ven obligados a hacer colas, lo que puede demandar hasta 10 horas de demora, y que complica toda la logística.

Sin embargo, Olivencia añadió que, en Mendoza, por ser una provincia limítrofe con Chile, se ha sumado la importante llegada de vehículos particulares durante el fin de semana y que el transporte de carga extranjero carga antes de cruzar la frontera porque el combustible les cuesta un tercio de lo que vale en otros países.

La confluencia de todos estos factores, planteó, genera un “combo explosivo”. Pese a eso, indicó que aún no hay desabastecimiento de mercaderías, pero que sí podría empezar a darse a mediados de semana, si no se soluciona la situación. Es que comentó que los camiones que salieron el fin de semana van a volver con mercadería, pero no saben si van a poder iniciar un nuevo viaje todos, o cada vez menos.

Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

¿Solución?

El domingo, el ministro de Economía Sergio Massa, afirmó, durante una conferencia de prensa en Tucumán, donde participó en el acto de jura del gobernador Osvaldo Jaldo, que “si el martes a las 12 de la noche no está resuelto el abastecimiento de combustibles, desde el miércoles, (las petroleras) no van a poder sacar un barco de exportación porque primero el petróleo de los argentinos es de los argentinos”.

El candidato a presidente por Unión por la Patria añadió que hubo quienes especularon que después de las elecciones podía haber una nueva devaluación y decidieron guardar el combustible. También hubo quienes pensaron que, como vencía el congelamiento, podrían producirse aumentos del 20% o el 40%. “El sector petrolero argentino es uno de los que tiene mayor crecimiento de mercado global”, señaló.

Siguiendo la línea de lo ya anunciado por otros sindicatos petroleros, el Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo, Gas Privado, Químico, Energías Renovables de Cuyo y La Rioja, señaló que iniciarán un paro para este miércoles, ante el faltante de combustibles que afecta a gran parte de país.

“Apoyamos de esta manera a las medidas dispuestas por el ministro de Economía de la Argentina, hasta normalizar las ventas de combustibles en todo el territorio nacional. Respaldamos incondicionalmente el cierre de las exportaciones anunciado a partir de la medianoche del martes”, expresaron en un comunicado y detallaron que se proyecta un paro total de actividades, con afectación de producción a partir del miércoles a las 6 de la mañana. “Consideramos que carece de absoluto sentido la realidad que anuncian con la obtención de ‘récords totales’ de barriles de petróleo cada mes y que, al mismo tiempo, no se garantice la provisión en el país”.

Por otra parte, YPF, Raízen, Trafigura y Axion Energy emitieron un comunicado conjunto el lunes, donde aseguraron que, en el marco de una reunión con la secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón, presentaron “un plan de acción para reforzar el abastecimiento pleno en la red de estaciones de servicio y recuperar los niveles de stock operativos de toda la cadena hasta volver a la normalidad”.

Según expresaron, arbitraron los medios para acelerar la descarga de barcos con combustible importado que, como sucede todos los años, suplementa la producción local. Mientras que el fin de semana se descargaron tres barcos con nafta y Diesel y se sumaron dos embarques, que no estaban en la planificación original (a descargarse entre ayer y hoy).

“En materia logística establecimos un esquema especial que permitirá aprovechar al máximo el potencial del sistema que cuenta con más de 4000 unidades. Esto permitirá incrementar aproximadamente entre un 10 y un 15% la oferta habitual hasta alcanzar la normalidad operativa”, argumentaron.

Asimismo, aseguraron que se ha observado una atenuación de la demanda en las estaciones, que habían presentado picos de consumo extraordinarios durante el fin de semana. Por último, intetaron llevar tranquilidad y plantearon que “la situación se está normalizando”.