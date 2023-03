Acuerdo Mendoza - San Juan: el 12% no conformó a todos y genera dudas sobre los precios

Si las cámaras vitivinícolas parecen coincidir en que un tipo de cambio diferencial sería, al menos en principio, beneficioso -aunque dependerá de las condiciones de su implementación- no sucede lo mismo con el porcentaje de diversificación. Algunas consideran que el 12% que se habría acordado es un número adecuado, otras que el hecho de que el Gobierno provincial se haga cargo de las multas implica que, en los hechos, rige un 0%, y otras que la decisión es contradictoria con el operativo de compra de uva para mosto.

El mes pasado, el ministro de Economía y Energía de la provincia, Enrique Vaquié, anunció en sus redes sociales que le iban a proponer a San Juan que no se fijara un porcentaje de uva con destino a mosto. Sin embargo, desde el primer momento, el Gobierno sanjuanino habló de un número superior al 0%. Cuando pasaron los días, y ante la inminencia de que no se cierre un acuerdo, en cuyo caso la ley establece que rige el 20%, se acordaría un 12%, pero el Ejecutivo mendocino asumiría los costos de las multas si no se alcanza ese número.

Fabián Ruggeri, presidente de Acovi (Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas), mencionó que están de acuerdo con la decisión y que ya habían planteado que entre un 8% y un 10% permitiría mantener los stocks de vinos y cumplir con las exportaciones de mosto. Así, consideró que un 12% está de acuerdo con los stocks técnicos.

La presidente de Bodegas de Argentina, Patricia Ortiz, recordó que habían pedido el 0% y opinó que el 12% no se corresponde con un año en el que la cosecha va a ser muy escasa. Pero entienden que la provincia de San Juan tuvo otra mirada y que el hecho de que la provincia vaya a asumir el valor de las multas si no se alcanza ese porcentaje, permitirá que, en la práctica, funcione el 0%.

Pero Mauro Sosa, gerente del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, planteó que no hay ningún argumento racional que justifique que se haya acordado un 12% y que pareciera que el ministro de Economía de San Juan le maneja la política vitivinícola al Gobierno de Mendoza.

Asimismo, indicó que el pedido de diversas entidades -la Cámara de Bodegueros, la Asociación de Viñateros Independientes, y la Federación de Viñateros y Productores Agropecuarios de San Juan, y Bodegas de Argentina, el Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, y la Asociación de Productores del Oasis Este (Aproem) de Mendoza- de que se aplicara un 0% este año, por la baja producción, respondía a la necesidad de generar mercados, no a una preocupación por las multas. En esta línea, Sosa señaló que en la zona Este un fabricante de mosto salió a pagar precios que se ajustaban a las expectativas del productor, mientras que, en cuanto se conoció el porcentaje de diversificación, bajó el valor de las uvas.

Por otra parte, consideró que es contradictorio que el mismo Gobierno provincial haya lanzado un operativo de compra de uva para mantener los precios y que ahora se establezca un porcentaje que obliga a los productores a destinar una parte de su materia prima a la elaboración de mosto, con lo que los elaboradores de jugo concentrado no tienen que salir al mercado a negociar.

Sosa añadió que no entiende cómo en un año tan particular como este se puede hablar de diversificación, cuando la ley nació con el objetivo de equilibrar los mercados y la naturaleza ya se encargó de hacerlo; más allá del impacto que tuvo en quienes perdieron su producción.