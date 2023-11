Se cumplió el plazo que fijó Massa y Mendoza sigue con escasez de naftas

El desfile de vehículos en las playas de atención de las estaciones de servicio no se ha detenido, los mendocinos han resignado parte de su tiempo para abastecerse de combustible y la demora, en el mejor de los casos, promedió cerca de una hora o más. El ministro Massa suspendió su visita a Mendoza y él mismo había dicho que si el martes a la noche no estaba solucionado el problema, le suspenderá las exportaciones a las empresas petroleras. Desde las firmas aseguraron que la situación está en vías de normalizarse pero en la provincia, al cierre de esta edición, todavía no se podía ver el impacto de las medidas. Además, hoy el que logre cargar combustible seguramente lo pagará entre 5 y 10% más caro.

Isabelino Rodríguez, titular la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (CECHA), explicó que “la situación del suministro de combustible se tiende a regularizar. Vemos que hay más llenado en los tanques en todas las estaciones”. El empresario señaló que la situación mejora y pide a la población que se mantenga tranquila, porque el abastecimiento en las estaciones está en proceso de normalización rápida. Por lo pronto, como parte del acuerdo entre las petroleras y el Gobierno para la importación de combustible, al martes se habrían descargado cinco barcos contando los tres con los que comenzó la operación el fin de semana.

En las expendedoras con stock, la imagen de los conductores en modo espera se ha repetido durante todo el día martes. Así las principales empresas productoras y refinadoras del país aseguraron que “continúan realizando sus máximos esfuerzos para normalizar rápidamente la situación de abastecimiento de combustibles en todo el país. Las acciones implementadas en los últimos días ya comenzaron a dar resultados y las estaciones de servicio de todo el país confirman que aumentaron los volúmenes de combustible que están recibiendo. El sector aumentó el ritmo de despacho desde sus refinerías e implementó un esquema especial logístico con más de 4.000 camiones cisterna que permitieron incrementar entre un 10 y un 15% la oferta habitual de combustibles”.

En tanto, se supo que YPF incrementó el volumen despachado a su red nacional de bandera en un 30,6% en relación con el promedio de la semana transcurrida entre el 23 al 29 de octubre.

Para ello, se sumaron cinco barcos equivalentes al 12% adicional de la demanda. También se puso en servicio una flota de 1.881 camiones, lo que implica un crecimiento del 11,6 % respecto a la flota de abastecimiento rutinario.

En las estaciones que cuentan con stock, las filas de espera llegan a ser de una hora o más. - Foto: Orlando Pelichotti

Negocian aumento

El Gobierno nacional y las petroleras negocian un aumento en el precio de los combustibles que se ubicará entre 5 y 10% y comenzaría a regir a partir del miércoles.

Tras una reunión con la Unión Industrial Argentina (UIA) el ministro de Economía Sergio Massa, sostuvo que “así como existen valores de adecuación alrededor de otros precios, también, digamos, lo tenemos que hacer alrededor del combustible que es un insumo básico en la vida de la gente”.

Así se habilitaron gestiones para renovar el acuerdo de precios que vence hoy y ajustarlo a las variaciones que ofrece el programa “Precios Justos” que habilita aumentos de 5 % en noviembre y 5% en diciembre.

Las conversaciones se llevan adelante en el más absoluto hermetismo y desde el sector privado están aguardando la decisión que toma YPF.

“Por más que intenten con alguna maniobra especulativa de lockout forzar un aumento del 40% o del 20% del combustible, como ministro no lo voy a permitir”, aseguró Massa tras la reunión con los industriales.

Cargando tintas sobre la especulación de las petroleras, Massa subrayó que “sin que se haya tomado ninguna decisión todavía de golpe apareció el combustible”.

Acerca de los barcos que están llegando al país, Massa aclaró que “lo que se importa es diésel, no nafta común ni Premium porque se produce en la Argentina”.

Massa señaló además que “si en esa maniobra especulativa pretenden aumentar su volumen de exportaciones porque tienen tipo de cambio diferencial y reducción de impuestos y perjudicar a los argentinos, yo entre cinco empresas petroleras o 45 millones de argentinos, voy a elegir a 45 millones de argentinos”.

“Las empresas petroleras tienen que saber que nosotros somos felices cuando aumentan sus exportaciones, somos agradecidos porque generan divisas para la Argentina, somos además conscientes de que han generado mucha inversión en Vaca Muerta y mucho trabajo en toda la cadena de valor este año, pero que no pueden llevarse puesto el bolsillo de los argentinos”, enfatizó el jefe del Palacio de Hacienda.

Largas colas de automóviles en las estaciones de servicio de Mendoza para cargar combustible. - Foto: José Gutierrez / Los Andes

Pedido de tranquilidad

En relación al “Plan de Acción” proporcionado por las petroleras, CECHA informó que se ha producido un aumento en la provisión de combustibles de acuerdo con lo establecido en el plan. El ritmo de llenado de los tanques de las estaciones de servicio podría normalizarse durante la semana y que esta mejoría ya es evidente en los grandes centros urbanos. “Se está normalizando el abastecimiento de las estaciones en forma paulatinamente”, enfatizó Rodríguez.

Desde CECHA también se ha remarcado la importancia de transmitir tranquilidad a los clientes en cuanto al suministro. Esto tiene como objetivo evitar un estrés operativo en las estaciones de servicio y tranquilizar a los consumidores, ya que la situación de abastecimiento está en proceso de mejora. “Estamos convencidos que en los próximos días, de cumplirse las previsiones de las petroleras, la normalización se va a producir”, remarcó el empresario.

En tanto que al referirse al aprovisionamiento de combustibles en las estaciones de “bandera blanca”, el presidente de CECHA comentó que “también tenderá a regularizarse, pero hay un problema estructural con las estaciones de Bandera Blanca; que en este momento atraviesan una situación de complejidad, pero las soluciones para ese tipo de banderas, es más lento”.

La odisea de llenar el tanque

La fuerte demanda de combustibles en Mendoza, exacerbada por la afluencia de turistas de Chile, impactó en el mercado local. La espera en las calles se ha vuelto un desafío para quienes buscaban poder llenar sus tanques y, un tejido que también llegó hasta las redes sociales. Durante la mañana muchos conductores, especialmente del Gran Mendoza, realizaron un raid por estaciones de distinta bandera con el propósito de llenar el tanque de su auto para poder trabajar.

“Hice unos 40 minutos de fila en una Axion, pero cuando estaba por llegar dijieron que no habia más. En la Shell del Dalvían no había combustible y me vine aquí”, contó Tomás desde la ventanilla de su auto a Los Andes. La fila recorría una cuadra de calle San Martín, mientras que al dobler por calle Alem compromertía el espacio de la parada de taxis y de colectivo. “Habré llegado a las 9.45″, agregó el conductor que luego de 40 minutos de espera vehía un horizonte de otros 20 minutos más para llegar hasta la bomba.

¿El objetivo? “Llenar el tanque o lo que me dejen cargar. Porque este auto lo uso para trabajar y durante el fin de semana estuve reservando el combustible, gestionando poco más de medio tanque”, finalizó Tomás. Más adelante, los autos se detienen en paralelo y desde las 6 de la mañana el expendio ha ido en aumento, señaló unas de las empleadas de la estación. “Llegan para llenar el tanque y lo vamos a hacer”, comentó Natalia mientras limpiaba el parabrisas de un nuevo cliente.

Seguí lenyendo: