30% más barato: cómo comprar un celular o Smart TV Samsung en Tierra del Fuego

Ya es posible comprar productos de electrónica, como celulares, televisores y monitores, a precios más baratos a partir de la importación -vía courier- directa desde Tierra del Fuego, provincia que cuenta con un régimen especial.
Courier. Ya están habilitadas las páginas web de Mirgor y Newsan para importar electrónica. Hay ciertas condiciones a cumplir en pago y envío.
Ya es posible comprar productos de electrónica, como celulares, televisores y monitores, a precios más baratos a partir de la importación -vía courier- directa desde Tierra del Fuego, provincia que cuenta con un régimen especial.
La primera empresa en inaugurar el esquema fue Mirgor, con el lanzamiento de una web específica: couriertdf.com. Allí, los argentinos residentes pueden adquirir celulares, televisores y monitores de las marcas Samsung y Qüint, sin intermediarios ni trámites complejos.
En tanto, Newsan habilitó una pestaña llamada “Venta courier Tierra del Fuego” en su e-commerce tiendanewsan.com.ar. Amplía el catálogo de venta a aires acondicionados, por ejemplo.
En la web de Mirgor, el pago es sólo en dólares con tarjeta de débito vinculada a cuenta en esa moneda.
Los pedidos salen desde Tierra del Fuego en un plazo de hasta 24 horas hábiles una vez confirmada la compra.
Están exceptuados de IVA e impuestos internos, lo que reduce entre 20% y 30% el precio final frente al mercado tradicional.
La entrega demora entre 3 y 7 días hábiles, según la ubicación del comprador. El seguimiento se puede hacer en tiempo real, ya que la empresa proporciona el tracking por correo electrónico apenas despacha el pedido.
A diferencia de Mirgor, en Newsan la venta se realiza en pesos argentinos.
Para comparar, en Mercado Libre desde $1.809.999.
Comparación: en Mercado Libre desde $1.599.999.
En Mercado Libre desde $3.799.999.
En Mercado Libre desde $528.999.
BGH y otras fabricantes de la isla lanzarán en breve su propia oferta bajo este régimen. Los retails (Frávega, por ejemplo) también venderán productos de estas marcas en sus webs, pero bajo la modalidad “por cuenta y orden”.