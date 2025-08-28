28 de agosto de 2025 - 11:34

30% más barato: cómo comprar un celular o Smart TV Samsung en Tierra del Fuego

Courier. Ya están habilitadas las páginas web de Mirgor y Newsan para importar electrónica. Hay ciertas condiciones a cumplir en pago y envío.

Imagen ilustrativa
Los Andes | Redacción Economía
Ya es posible comprar productos de electrónica, como celulares, televisores y monitores, a precios más baratos a partir de la importación -vía courier- directa desde Tierra del Fuego, provincia que cuenta con un régimen especial.

Solo se permite traer una unidad por categoría y año, siempre nueva y para uso personal.

La primera empresa en inaugurar el esquema fue Mirgor, con el lanzamiento de una web específica: couriertdf.com. Allí, los argentinos residentes pueden adquirir celulares, televisores y monitores de las marcas Samsung y Qüint, sin intermediarios ni trámites complejos.

En tanto, Newsan habilitó una pestaña llamada “Venta courier Tierra del Fuego” en su e-commerce tiendanewsan.com.ar. Amplía el catálogo de venta a aires acondicionados, por ejemplo.

En la web de Mirgor, el pago es sólo en dólares con tarjeta de débito vinculada a cuenta en esa moneda.

  • Factura tipo E (operación de exportación).
  • No hay cuotas disponibles con tarjeta de crédito
  • Garantía oficial en todos los productos.
  • Cambios y devoluciones: hasta 10 días, según Ley 24.240, con logística a cargo de la empresa.
  • Entrega en todo el país, salvo en Tierra del Fuego.
  • El costo de envío depende del producto adquirido y de la ubicación del destinatario. El importe se detalla en el proceso de compra antes de confirmar el pedido.

Los pedidos salen desde Tierra del Fuego en un plazo de hasta 24 horas hábiles una vez confirmada la compra.

Están exceptuados de IVA e impuestos internos, lo que reduce entre 20% y 30% el precio final frente al mercado tradicional.

La entrega demora entre 3 y 7 días hábiles, según la ubicación del comprador. El seguimiento se puede hacer en tiempo real, ya que la empresa proporciona el tracking por correo electrónico apenas despacha el pedido.

A diferencia de Mirgor, en Newsan la venta se realiza en pesos argentinos.

Esto cuesta un celular y Smart TV Samsung en Tierra del Fuego (Mirgor)

Samsung Galaxy S25 Ultra 512GB Titanium Gray

  • Precio: USD 1.559

Para comparar, en Mercado Libre desde $1.809.999.

Samsung Galaxy S25 256GB Silver Shadow

  • Precio: USD 949

Comparación: en Mercado Libre desde $1.599.999.

Smart TV Samsung 85″ QLED 4K Q70a

  • Precio: USD 2.385

En Mercado Libre desde $3.799.999.

Smart TV Qüint 50" HD con Google TV

  • Precio: USD 319

En Mercado Libre desde $528.999.

Más ventas con courier desde Tierra del Fuego

BGH y otras fabricantes de la isla lanzarán en breve su propia oferta bajo este régimen. Los retails (Frávega, por ejemplo) también venderán productos de estas marcas en sus webs, pero bajo la modalidad “por cuenta y orden”.

