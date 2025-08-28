30% más barato: cómo comprar un celular o Smart TV Samsung en Tierra del Fuego

Ya es posible comprar productos de electrónica, como celulares , televisores y monitores , a precios más baratos a partir de la importación -vía courier - directa desde Tierra del Fuego , provincia que cuenta con un régimen especial .

Ya no conviene comprar neumáticos en Chile: así están los precios y ventas en Argentina

Cómo traer electrodomésticos de línea blanca de Chile a Argentina: trámite paso a paso del formulario de ARCA

La primera empresa en inaugurar el esquema fue Mirgor , con el lanzamiento de una web específica: couriertdf.com. Allí, los argentinos residentes pueden adquirir celulares, televisores y monitores de las marcas Samsung y Qüint , sin intermediarios ni trámites complejos.

En tanto, Newsan habilitó una pestaña llamada “Venta courier Tierra del Fuego” en su e-commerce tiendanewsan.com.ar. Amplía el catálogo de venta a aires acondicionados , por ejemplo.

En la web de Mirgor , el pago es sólo en dólares con tarjeta de débito vinculada a cuenta en esa moneda.

Los pedidos salen desde Tierra del Fuego en un plazo de hasta 24 horas hábiles una vez confirmada la compra.

Están exceptuados de IVA e impuestos internos, lo que reduce entre 20% y 30% el precio final frente al mercado tradicional.

tierra del fuego2 Importaciones desde Tierra del Fuego: cómo comprar celulares, aires acondicionados y Smart TV

La entrega demora entre 3 y 7 días hábiles, según la ubicación del comprador. El seguimiento se puede hacer en tiempo real, ya que la empresa proporciona el tracking por correo electrónico apenas despacha el pedido.

A diferencia de Mirgor, en Newsan la venta se realiza en pesos argentinos.

Newsan: electrónica desde Tierra del Fuego en pesos argentinos Newsan: electrónica desde Tierra del Fuego en pesos argentinos

Esto cuesta un celular y Smart TV Samsung en Tierra del Fuego (Mirgor)

Samsung Galaxy S25 Ultra 512GB Titanium Gray

Precio: USD 1.559

Para comparar, en Mercado Libre desde $1.809.999.

Samsung Galaxy S25 256GB Silver Shadow

Precio: USD 949

Comparación: en Mercado Libre desde $1.599.999.

Mirgor: compra de electrónica en dólares Mirgor: compra de electrónica en dólares

Smart TV Samsung 85″ QLED 4K Q70a

Precio: USD 2.385

En Mercado Libre desde $3.799.999.

Smart TV Qüint 50" HD con Google TV

Precio: USD 319

En Mercado Libre desde $528.999.

Mirgor: compra de electrónica en dólares Mirgor: compra de electrónica en dólares

Más ventas con courier desde Tierra del Fuego

BGH y otras fabricantes de la isla lanzarán en breve su propia oferta bajo este régimen. Los retails (Frávega, por ejemplo) también venderán productos de estas marcas en sus webs, pero bajo la modalidad “por cuenta y orden”.