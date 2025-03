Windsurf: El deporte en Mendoza creció con el dique Potrerillos y las nuevas modalidades de tabla

La relación armoniosa entre el windsurf y Fernando Consorte se podría resumir así: "Nací en Córdoba, mis padres tenían una casa en Carlos Paz y en ese lugar aprendí hacer windsurf y fue porque acompañaba un amigo de infancia que navegaba y su papá Roberto Cano, me metió al agua, me enseñó y me encantó. Lamentablemente, a los 16 años falleció mi padre que era el que me acompañaba a todos lados y al poco tiempo mi madre se enferma y fallece también. Así tuve que dejar de navegar y dediqué todo mi tiempo a trabajar y a terminar mis estudios".

--Volviendo a la actividad deportiva en el 2003 corro mi primer campeonato Argentino en el Dique Potrerillos. Luego de eso , tuve que ir un tiempo a España a trabajar y es ahi donde se me ocurre "porque no correr un Mundial " . Me puse en campaña en averiguar cuales eran los requisitos y viaje al Puerto de Santa María, Cádiz , donde estaban las oficinas de la IWA (International Windsurfing Association ). Asi fue que fuimos 7 timoneles de Mendoza , Gustavo Almenara, Javier De Carolis , Juan Barquero , Guillermo Galdame , Gustavo Zammitto , Alfredo Lopez y yo .Gracias a ese Mundial se nos abren las puertas para hacer el mundial del 2007 en Mendoza.

HHay varias anécdotas en la vida náutica de Fernando Consorte. "En el 2006 fui a correr el Mundial a Tailandia y conozco a Patrice Belboc al dueño EXOCET , una de las marcas de tablas de Raceboard , tablas muy particulares , las cuales pruebo y empiezo a correr con ellas , me va muy bien , gano un Argentino y un Sudamericano , es ahi donde el me convoca para esponsorearme . Luego de tres años con EXOCET , me paso a la marca de Tablas STAR-BOAR y 2WIND en velas, ahi arranque con ellos, al día de hoy perdí la cuenta de cuantos campeonatos en Raceboard llevamos ganados , tanto en nacionales o sudamericanos".".

-¿Cuáles han sido tus mejores alegrías en este deporte?

--En el 2017 cuando gane el Mundial de Raceboard en Australia en la categoría Heavy. Y al año siguiente salí segundo en el mundial de Letonia. Después estuve en dos torneos Europeos donde gané y en otros dos europeos, fui tercero. (...) Ahora estoy de lleno con el Foil, pero sigo corriendo y participando en Raceboard porque me encanta y están mis amigos de Mendoza con los cuales inicié y son amigos de la vida. Con el Foil me costó mucho el cambio, porque es empezar de cero , si bien es windsurf es totalmente distinto , como el auto de F1 y el de Rally . Corrí dos sudamericanos en Brasil , Buzios ( 2022 ) y Maragogi ( 2023 ) en ambas Clases ( Raceboard y Foil ) entraba primero con una tabla y a continuación de terminar esas Regatas , volvía a la costa donde me esperaban con el otro equipo para entrar de nuevo a hacer las otras Regatas de la otra clase, fue un desgaste físico importante , pero con la satisfacción de haber ganado los Sudamericanos de Raceboard y primero y segundo en los de fórmula Foil. n.

-¿ Y en la actualidad que navegas?

-Sigo corriendo en las dos clases, y tengo que contar que gracias al deporte he conocido personas y lugares, que nunca pensé que viajaría-Estoy abocado al Foil , pero sin abandonar el Raceboard y siempre que puedo y haya un campeonato estoy presente , de hecho la semana pasada se corrió el Argentino en Mendoza y quede segundo.

-¿Como esta hoy el windsurf específicamente en Mendoza?

-Creció mucho, desde esta nueva modalidad que es el Foil. Ha cambiado mucho en los últimos años desde la modalidad vieja que es Raceboard Mendoza ha tomado un protagonismo en todo lo que es el país y afuera. Hay varios chicos que están a la vanguardia de esto a nivel país. En todas las clases hay un mendocino en el podio. La asociación mendocina pone mucho de si para que vaya para adelante. Hoy hay un deporte nuevo que es el wind foil, muchos se han volcado, pero esto no nos ha quitado gente, se sigue trabajando para estar en los primeros lugares en nacionales, sudamericanos, selectivos o mundiales.

Importancia del dique Potrerillos

-¿Este crecimiento de este deporte en Mendoza se debe al cambio que se hizo desde El Carrizal al dique de Potrerillos?

-Si , ayudo muchísimo. Se hicieron dos mundiales 2007 y 2011 , tambien Argentinos y Sudamericanos de las distintas clases . De hecho cada vez que me encuentro por el mundo con algún windsurfista, francés , polaco , español , portugués , etc. me preguntan: 'Cuando hay un mundial de nuevo en Mendoza'. El que se hizo hace dos años de Formula Foil Master en Mendoza salió fantástico, pero no pudieron competir muchos europeos lamentablemente.

¿Es realmente la mejor pista para windsurf el embalse de Potrerillos?

--Este lago es increíble tiene todas las condiciones para que se catalogue como uno de los mejores del Mundo, viento , agua plana ,cristalina y con una vista entre montañas que es única en el Mundo. Se asemeja al lago Di Garda en Italia , pero aquel tiene más olas , mucho más grande y profundo que el de Potrerillos.

-Y a nivel país ¿cómo esta el windsurf?

--Muy bien. Pero nos falta presupuesto en la clase olímpica para tener mas roce internacional. No solamente el windsurf, si toda la vela Argentina. Competir contra otros paises se hace muy difícil , tenemos muchos talentos y muy poca ayuda y asi no se puede. Por ejemplo , para los Juegos Olímpicos de Paris , el Equipo Argentino de Windsurf se preparo un mes en Marsella, (donde fue la sede de la vela en los JJOO ) cuando el resto del mundo ya estaba hacia cuatro meses en el lugar . Seguimos en la lucha para conseguir financiación, porque al final es un esfuerzo enorme para los papás que son quienes se hacen cargo económicamente ahí se complica bastante.

-¿Fue bueno y para mejor el cambio de tabla, de modalidad en los Juegos Olímpicos de Paris 2024?

-Cambió para bien y está bueno. Es excelente como espectáculo ver a cien tipos volando. Ahora si te dan ganas de ir a ver en vivo o por la tele una regata de Windsurf por la velocidad y las maniobras en el aire de los competidores. Esta modalidad del Foil continuará para los próximos dos Juegos Olímpicos.

Luego agregó: "En Argentina somos una de las pocas asociaciones que estamos en orden con todo . Gracias al aporte de los deportistas y asociaciones regionales cancelamos año a años nuestras obligaciones a las clases internacionales como tambien a la Federación Argentina de Yachting. A sido un gran esfuerzo y trabajo de todos haberlo logrado ".

"Siempre seré una agradecido a mis padres, especialmente a mi papá me acompañó desde que me inicié en este deporte a mi familia , a mis amigos, la asociación mendocina y todos los que me han acompañando y me acompañan en mi carrera. No siempre me fue bien, como todo deportista , hay momentos buenos y malos. Agradezco al windsurf por todo lo que me dio, por los lugares que jamás pensé que iba a conocer , por los amigos que me ha dado al rededor del mundo , las alegrías vividas y que las que sigo viviendo gracias a este deporte tan lindo ", puntualizó Fernando Consorte titular de la AAW y mendocino por adopción.

El windsurf olímpico y sus diferentes "naves" a través de su historia

El windsurf ha sido una de las pruebas de vela olímpica en los JJOO desde 1984 para los varones y desde 1993 para damas.

Juegos Olímpicos de Verano de 1984 (Los Ángeles): Windglider

Juegos Olímpicos de Verano de 1988 (Seúl): Lechner División II

Juegos Olímpicos de Verano de 1992 (Barcelona): Lechner A-390

Juegos Olímpicos de Verano de 1996 (Atlanta): Diseño del Mistral One

Juegos Olímpicos de Verano de 2000 (Sídney): Diseño del Mistral One

Juegos Olímpicos de Verano de 2004 (Atenas): Diseño Mistral One

Juegos Olímpicos de Verano de 2008 (Pekín): Neil Pryde RS:X

Juegos Olímpicos de Verano de 2012 (Londres): Neil Pryde RS:X

Juegos Olímpicos de Verano de 2016 (Río): Neil Pryde RS:X

Juegos Olímpicos de Verano de 2020 (Tokio): Neil Pryde RS:X

Juegos Olímpicos de Verano de 2024 (París): iQFOiL

Juegos Olímpicos de Verano de 2028 (Los Ángeles): iQFOiL