12 de octubre de 2025 - 14:11

Vuelve Gimnasia y Esgrima a Mendoza: a qué hora es el caravanazo desde el aeropuerto

Se prepara un enorme festejo para los hinchas que no pudieron estar en Buenos Aires en el partido frente a Madryn.

Foto:

Ramiro Gómez / Los Andes
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El Lobo, dirigido por Ariel Broggi, arribará hoy alrededor de las 18 al Aeropuerto Internacional El Plumerillo, procedente de Buenos Aires, donde logró el tan soñado título de la Primera Nacional 2025 y, por supuesto, la oportunidad de lograr el ascenso tras 41 años y disputar la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

La fiesta de Gimnasia comenzará apenas los jugadores pisen suelo mendocino: a las 19.15 está previsto un caravanazo desde el aeropuerto hasta el estadio Víctor Legrotaglie, en el parque General San Martín, y a las 20.15 los festejos se concentrarán en el ingreso principal por calle Lencinas.

Allí, jugadores, cuerpo técnico y dirigentes compartirán la consagración con los hinchas, mostrando la copa que el equipo levantó tras una campaña memorable.

Finalmente, los hinchas del Lobo que no pudieron viajar a Vicente López tendrán su revancha en casa: la Ciudad de Mendoza se prepara para recibir a su equipo con una multitudinaria celebración.

