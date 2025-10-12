Vuelve Gimnasia y Esgrima a Mendoza: a qué hora es el caravanazo desde el aeropuerto

Se prepara un enorme festejo para los hinchas que no pudieron estar en Buenos Aires en el partido frente a Madryn.

Tras el histórico ascenso a la Liga Profesional, Gimnasia y Esgrima de Mendoza regresa este domingo a la tarde para celebrar con su gente.

El Lobo, dirigido por Ariel Broggi, arribará hoy alrededor de las 18 al Aeropuerto Internacional El Plumerillo, procedente de Buenos Aires, donde logró el tan soñado título de la Primera Nacional 2025 y, por supuesto, la oportunidad de lograr el ascenso tras 41 años y disputar la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por GIMNASIA Y ESGRIMA DE MENDOZA (@gimnasiamzaoficial) La fiesta de Gimnasia comenzará apenas los jugadores pisen suelo mendocino: a las 19.15 está previsto un caravanazo desde el aeropuerto hasta el estadio Víctor Legrotaglie, en el parque General San Martín, y a las 20.15 los festejos se concentrarán en el ingreso principal por calle Lencinas.

Diseño sin título (6) Allí, jugadores, cuerpo técnico y dirigentes compartirán la consagración con los hinchas, mostrando la copa que el equipo levantó tras una campaña memorable.

El sábado, en el estadio de Platense, el Lobo se impuso a Deportivo Madryn por penales (3-0), luego de igualar 1 a 1 en el tiempo suplementario. Con ese triunfo, Gimnasia rompió una racha de 41 años sin jugar en la máxima categoría del fútbol argentino, marcando un hito en la historia del club y del deporte mendocino: habrá tres clubes en Primera.

Finalmente, los hinchas del Lobo que no pudieron viajar a Vicente López tendrán su revancha en casa: la Ciudad de Mendoza se prepara para recibir a su equipo con una multitudinaria celebración.