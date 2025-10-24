Vóley de primer nivel en Pacifico este fin de semana especial

Como es costumbre, cuando hay un parate en la actividad del vóley, el tradicional club de la calle Perú organiza algún certamen amistoso de categoría.

Vóley. Los integrantes de la primera de caballeros del club General San Martín-Pacífico.

La rama de vóley masculino del club General San Martín- Pacífico organizo para este viernes y sábado, un torneo donde competirán los mejores exponentes de esta disciplina a nivel Región de Cuyo. Sera un cuadrangular amistoso que se denomina "Todos por Porres". Todos los encuentros serán en la cancha Mauricio Montaruli.

En este petit torneo compiten además del club organizador, UPCN de San Juan, Mendoza de Regatas y San Martin de Porres.

El torneo inicia este viernes y a las 21 jugarán Mendoza de Regatas y UPCN.

Todo continúa el sábado a las 9, con el lance entre General San Martin-Pacífico vs. Mendoza de Regatas. A las 11, UPCN vs. San Martín de Porres; 14.30, San Martin de Porres vs. Regatas y a las 16.30, cerrará la competencia con el partido entre San Martín-Pacífico vs. UPCN