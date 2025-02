Vóley: Mauricio Sánchez: "Pacífico seguirá creciendo como club y apuntamos a tener un voleibol de gran nivel"

Mauricio Sánchez cuenta sus vínculos con el voleibol. "llegué al voleibol gracias a mis hermanos: Gustavo y Eliseo, que han sido jugadores y que también estuvieron en algún momento en Pacífico , uno de mis hermanos es referente en esta disciplina. Desde mis inicios estuve en Pacifico a los ocho años con el mini vóley e hice todas las inferiores en este club. Toda la vida me dediqué a este deporte".

Sánchez añadió: "Con el tiempo, estuve en varias ligas y varios clubes. Jugué para Regatas dos ligas de ascenso, un par en Tunuyán, una en San Martin de Porres y jugué en Social Monteros en Tucumán y en Chile jugué para Unión San Felipe en la A-1 de ese país y también he estado ligado al circuito nacional de beach voley".

Acerca de su carrera como entrenador, Mauricio contó, que: "como entrenador empecé dirigiendo las menores en Pacífico: sub 14, Sub 16 y sub 18 en femenino estuve 4 años desde el 2013 a 2017. Después partí a Neuquén trabajé en varios municipios en divisiones menores y en primera, pero mas recreativas. Luego retorné dirigí la primera de San Martin de Porres en damas y en Maipú en caballeros. Hace dos año y medio que volví a General San Martín".

Para que General San Martín levantara la copa en el federal pasaron un par de años. La historia del proyecto se resume así: "me llamo el presidente del club: Augusto Carignano para hacerme cargo de la primera y para ser coordinador del voleibol del club General San Martin. Empecé reclutando a los chicos del staff y me rodié de profesionales muy comprometidos, con experiencia y pasión por este deporte".

Hay que destacar que el lote de jugadoras de Pacifico empezaron jugando la A-2 y después obtuvieron el ascenso, bajaron desde la A 1 y volvieron al máximo círculo todo eso en dos años. En el ínterin han viajado y participado de muchas competencias y organizaron varios torneos Vendimia, todo para perfeccionar a las chicas en el deporte.

La nueva temporada está a la vuelta de la esquina, acerca de los objetivos para el certamen local, Sánchez apuntó: "En el primer torneo la idea es estar entre los cuatro mejores con jugadoras propias y otras que se sumaron a este proyecto y además hay que proyectar el 2026 donde vamos a jugar una liga nacional y nos vamos armar para ser muy competitivos y estar lo mas arriba posible".

Liga Federal de vóley

Mauricio Sánchez subrayó que "Estoy muy feliz con el titulo que conseguimos, es un sueño cumplido, de estar toda una vida el club y ser campeó nacional en esta categoría es impagable. A uno lo entusiasma para seguir trabajando duro. En lo personal, estoy en un lugar de privilegio, queda mucho para seguir aprendiendo. La idea es crecer como club, apuntamos a tener un vóley de jerarquía. Tenemos muchos jugadores que no han tenido la oportunidad de vivir este tipo de experiencia deportiva y apostamos a que todo esto siga en el futuro para que la puedan vivir a esa experiencia".

festejo pacifico.jpg Las jugadoras de Vóley de Pacífico festejan el triunfo magnifico FEVA

Acerca de la Liga Federal contó: "Es un torneo nacional que organiza Feva, General San Martín Pacifico es la primera vez que juega con su rama femenina. Armamos un mix entre jugadoras del club y refuerzos, que vinieron de Boca, Tunuyán y San Martín de Porres. Todas representaron muy bien al club".

Luego resumió en algunas líneas cómo fue la competencia: "Disputamos tres partidos en la zona, después octavos, cuartos, semis y final, ahí nos encontramos con Regatas. Fue una experiencia muy linda, estuvimos dos meses y medio entrenado fuerte hasta en doble turno en varias ocasiones. Este es el resultado de un buen trabajo y el esfuerzo de las jugadoras, pero estamos contentos de llevar un proceso de liga y haberlo concluido con un campeonato. El cuerpo técnico que armamos fue muy profesional y la parte dirigencial siempre estuvo atenta a que no nos faltara nada".