29 de marzo de 2026 - 18:41

Un Malvinas Argentina que vibra con un duelo histórico y una fiesta en las tribunas con Maipú y Godoy Cruz

El histórico cruce entre el Cruzado y el Tomba tiene todos los condimentos en las tribunas, donde el duelo de cantos se roba la escena. Mirá la galería de fotos.

El Cruzado y el Expreso viven su primer cruce en el ascenso en el estadio Malvinas Argentinas.&nbsp;

El Cruzado y el Expreso viven su primer cruce en el ascenso en el estadio Malvinas Argentinas. 

Foto:

Ramiro Gómez
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

Hay tardes que se juegan más en las tribunas que en el campo, y esta en el Malvinas Argentinas es una de ellas. El duelo histórico entre el Cruzado y el Tomba tiene todos los condimentos: dos hinchadas, frente a frente, tiñendo el Parque San Martín de pasión y pertenencia. Deportivo Maipú y Godoy Cruz se cruzan por primera vez en Primera División y el marco está a la altura de la ocasión.

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Imagen ilustrativa - Archivo / Los Andes

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Porque si el partido, correspondiente a la fecha 7 de la Primera Nacional, entrega más tensión que situaciones, el espectáculo se trasladó inevitablemente a las tribunas. En el césped, el equipo de Toedtli insinuó un poco más, aunque sin la profundidad necesaria para quebrar la historia.

Arriba, en cambio, no hay respiro. El duelo de cantos late, empuja, incomoda. Va y viene como una ola que no se detiene. Y en ese ida y vuelta, los tombinos, con la memoria fresca de este escenario, por momentos se adueñan del aire y hacen temblar el Malvinas, que vibra como en sus mejores noches.

Mirá la fiesta que se armó en el Malvinas en imágenes.

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Deportivo Maipú vs Godoy Cruz

Deportivo Maipú vs Godoy Cruz

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Deportivo Maipú vs Godoy Cruz

Deportivo Maipú vs Godoy Cruz

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Deportivo Maipú vs Godoy Cruz

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Deportivo Maip&uacute; vs Godoy Cruz

Deportivo Maipú vs Godoy Cruz

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Deportivo Maip&uacute; vs Godoy Cruz

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Deportivo Maip&uacute; vs Godoy Cruz

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Deportivo Maip&uacute; vs Godoy&nbsp; Cruz

Deportivo Maipú vs Godoy Cruz

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Deportivo Maip&uacute; vs Godoy Cruz&nbsp;

Deportivo Maipú vs Godoy Cruz

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Deportivo Maip&uacute; vs Godoy Cruz

Deportivo Maipú vs Godoy Cruz

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Mariano Toedtli, entrenador de Godoy Cruz

Mariano Toedtli, entrenador de Godoy Cruz

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