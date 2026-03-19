Un jugador quedó atrapado en un cartel publicitario en la Champions League, fue operado de urgencia y el Galatasaray demandará a la UEFA

El club turco presentará una demanda de indemnización contra la UEFA tras el corte profundo en el pulgar de Noa Lang, quien fue operado con éxito en Liverpool.

El duelo por los octavos de final de la Champions League entre Galatasaray y Liverpool quedó marcado por un accidente escalofriante. El delantero neerlandés Noa Lang sufrió un corte profundo en su pulgar derecho al quedar atrapado entre los paneles de una valla publicitaria en el minuto 75 del encuentro.

El incidente ocurrió en el estadio Anfield mientras Lang disputaba un balón con Curtis Jones. Al perder el equilibrio y caer hacia atrás, su mano quedó enganchada en la estructura metálica que delimita el campo de juego. El sangrado fue inmediato y abundante, lo que obligó al personal médico a suministrarle oxígeno antes de retirarlo en camilla hacia un hospital local.

Embed pic.twitter.com/3Ygf3J80hE — vizuals (@gsvzls) March 18, 2026 Cirugía inmediata y descargo en redes sociales El futbolista de 26 años, que se encuentra a préstamo en el club turco desde el Napoli, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente pocas horas después del partido. La operación se realizó en la misma ciudad de Liverpool bajo la supervisión directa del equipo médico de la institución de Estambul.

Tras salir del quirófano este jueves, el propio Lang llevó tranquilidad a sus seguidores a través de su cuenta de Instagram. Publicó una imagen junto a las enfermeras que lo atendieron con un mensaje directo sobre el infortunio sufrido: "Pasan cosas de mierda". Su compatriota Ryan Gravenberch fue uno de los primeros en reaccionar con mensajes de apoyo ante el cuadro clínico.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Noa Noell Lang (@noano) Acción legal y queja formal contra la UEFA La gravedad del accidente impulsó a la dirigencia del Galatasaray a tomar medidas legales sin precedentes. El secretario general del club, Eray Yazgan, confirmó que han presentado una queja formal ante los representantes de la UEFA y que iniciarán una demanda de indemnización contra el organismo rector del fútbol europeo por la falta de seguridad en las instalaciones.