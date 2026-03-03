3 de marzo de 2026 - 21:54

Un cuestionado Boca visita a Lanús, con la victoria como único camino: hora, TV, formaciones

El Xeneize juega ante el Granate este miércoles desde las 21 horas, en el marco de la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Boca tendrá una peligrosa visita ante Lanús, en un partido correspondiente a la séptima fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, que había sido pospuesto y podría ser clave para la continuidad del director técnico Xeneize, Claudio Úbeda. Será este miércoles desde las 21hs en el Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez. Dirige Darío Herrera.

El Xeneize llega a este encuentro con Úbeda en la cuerda floja, ya que acumula cuatro partidos sin ganar en el Torneo Apertura y estaría quedando fuera de los puestos de clasificación a los playoffs. Más allá de los resultados, lo que no convence es el rendimiento colectivo del equipo, muy lejos de los nombres de jerarquía con los que cuenta.

Claudio &Uacute;beda necesita ganar para seguir siendo el DT de Boca

Claudio Úbeda necesita ganar para seguir siendo el DT de Boca

En su última presentación no pudo salir de la igualdad 1-1 como local ante Gimnasia y Esgrima, lo que provocó que sus jugadores abandonaran La Bombonera entre los chiflidos y la reprobación general de sus hinchas. Esto dejó una cosa en claro: la paciencia se agotó.

Por ese motivo, se rumorea que un resultado adverso en La Fortaleza podría ser el empujón final para el ciclo de Claudio Úbeda, quien es fuertemente criticado por los simpatizantes debido a la magra cosecha de puntos y la pobre producción en general.

Lanús, por su parte, atraviesa un gran momento, ya que viene de ganar la Recopa Sudamericana al vencer en un partido histórico al Flamengo de Brasil nada más y nada menos que en el mítico Maracaná. Después de lograr la Copa Sudamericana en 2025, el Granate logró una épica victoria en la serie ante un equipo con muchísimo más presupuesto.

Por tal motivo, se espera una multitud en el Néstor Díaz Pérez para apoyar y agradecer a los flamantes campeones, en un choque atractivo ante uno de los grandes del fútbol argentino. Este partido también es una chance de oro para acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs del torneo vernáculo.

Posibles formaciones de Lanús - Boca:

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Ramiro Carrera; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Lucas Janson, Miguel Merentiel, Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Datos del partido:

Estadio: Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Lucas Novelli

Hora: 21

TV: ESPN Premium

Minuto a minuto y estadísticas:

