Un cuestionado Boca visita a Lanús, con la victoria como único camino: hora, TV, formaciones

El Xeneize juega ante el Granate este miércoles desde las 21 horas, en el marco de la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Boca tendrá una peligrosa visita ante Lanús, en un partido correspondiente a la séptima fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, que había sido pospuesto y podría ser clave para la continuidad del director técnico Xeneize, Claudio Úbeda. Será este miércoles desde las 21hs en el Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez. Dirige Darío Herrera.

El Xeneize llega a este encuentro con Úbeda en la cuerda floja, ya que acumula cuatro partidos sin ganar en el Torneo Apertura y estaría quedando fuera de los puestos de clasificación a los playoffs. Más allá de los resultados, lo que no convence es el rendimiento colectivo del equipo, muy lejos de los nombres de jerarquía con los que cuenta.

Claudio-Ubeda-Boca-131125 Claudio Úbeda necesita ganar para seguir siendo el DT de Boca Gentileza En su última presentación no pudo salir de la igualdad 1-1 como local ante Gimnasia y Esgrima, lo que provocó que sus jugadores abandonaran La Bombonera entre los chiflidos y la reprobación general de sus hinchas. Esto dejó una cosa en claro: la paciencia se agotó.

Por ese motivo, se rumorea que un resultado adverso en La Fortaleza podría ser el empujón final para el ciclo de Claudio Úbeda, quien es fuertemente criticado por los simpatizantes debido a la magra cosecha de puntos y la pobre producción en general.

Lanús, por su parte, atraviesa un gran momento, ya que viene de ganar la Recopa Sudamericana al vencer en un partido histórico al Flamengo de Brasil nada más y nada menos que en el mítico Maracaná. Después de lograr la Copa Sudamericana en 2025, el Granate logró una épica victoria en la serie ante un equipo con muchísimo más presupuesto.