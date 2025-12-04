4 de diciembre de 2025 - 09:58

¿Últimos días de Julián Álvarez en Atlético de Madrid? Conoce el club que lo está buscando

Un gigante europeo está tras los pasos de Julián Álvarez, delantero sensación del cuadro colchonero en este 2025.

La Araña es&nbsp; considerado uno de los mejores delanteros del mundo

Por Redacción Deportes

El mercado europeo de 2026 ya se enciende y promete un verano agitadísimo. Con el Mundial cerca y los grandes moviéndose fuerte, los nombres estallan por todos lados. Entre ellos, uno toma protagonismo: Julián Álvarez, figura del Atlético, que empieza a sonar cada vez con más fuerza en el radar del Barcelona.

El club catalán encendió las alarmas con un guiño directo a Julián Álvarez: una publicación en redes junto a Lamine Yamal que no pasó desapercibida. El gesto, tan sutil como calculado, disparó rumores y dejó al Atlético de Madrid en alerta, atento a cualquier movimiento que pueda acercar al argentino al equipo azulgrana al cual enfrentó este fin de semana, donde sufrió una derrota por 3-1 por la liga española y la actuación del jugador de la Selección argentina fue cuestionada por los hinchas del club rojiblanco.

image
Julián Álvarez, el protagonista del mercado en España

Además, Fernando Hidalgo, representante del delantero cordobés, habló con Jota Jordi en Sólo para Culés y confirmó que llegaron consultas al Atlético por el futuro de la Araña para el próximo Mercado de pases: “Tengo entendido que al Atlético de Madrid le llegaron muchas llamadas, pero según lo que hablé con los directivos, la postura del club es que Julián termine la temporada”.

Su agente fue consultado si a la araña le atraía el Barcelona y no dudó: " Sí, obviamente. Julián tiene admiración por los clubes españoles y, al seguir de chico la carrera de Leo Messi, no creo que haya muchos argentinos sin un sentimiento hacia el Barça. Más aún por cómo jugó el Barcelona esta temporada. Julián está agradecido por cómo hablaron de él algunos jugadores del club”, cerró.

image
La "Araña" brilló con el colchonero en este 2025

Julián Álvarez, un viejo anhelo del Barcelona

El vínculo entre el atacante y el FC Barcelona viene de lejos. El club blaugrana ya había mostrado interés por él cuando brillaba en su país en el año 2021, en River Plate, aunque finalmente eligió reforzarse con otro atacante. Años después, el nombre del argentino volvió a ganar espacio en las oficinas del Camp Nou: en 2025 reaparece como una de las alternativas más serias para potenciar el frente ofensivo de cara al mercado 2026, reforzando la idea de que su perfil nunca deja de seducir en Barcelona.

Los números del cordobés en el Atlético de Madrid

Tras su llegada al Atlético de Madrid a mediados de 2024, luego de destacarse en Manchester City, Julián Álvarez se consolidó como una de las figuras del equipo. En 74 partidos con el Colchonero, registró 39 goles y 12 asistencias, demostrando su capacidad para definir y generar juego ofensivo constantemente.

Frente al Barcelona, Álvarez ya dejó su huella: le convirtió dos goles y sumó una asistencia, mostrando que no le teme a los grandes rivales.

Embed - GOL DE JULIÁN ÁLVAREZ pone arriba al ATLÉTICO DE MADRID 1-0 vs BARCELONA | La Liga
