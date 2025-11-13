13 de noviembre de 2025 - 21:23

Último ensayo del año: Argentina vs Angola con Messi de titular

El entrenador del seleccionado, Lionel Scaloni, confirmó al capitán como titular para el partido de este viernes, que cerrará la actividad del equipo nacional hasta 2026.

El entrenador de la Selección Argentina, tras arriba a la capital angoleña, habló con la prensa y destacó la importancia del encuentro pese a tratarse de un amistoso.

La selección argentina cerrará su actividad de 2025 con un amistoso de alto interés este viernes, cuando visite a Angola en el estadio 11 de Noviembre de Luanda. El partido, que comenzará a las 13 horas de Argentina, será la última presentación del equipo de Lionel Scaloni hasta el inicio de la preparación para el Mundial 2026.

Tras arribar a la capital angoleña, Scaloni habló con la prensa y destacó la importancia del encuentro pese a tratarse de un amistoso: “Siempre decimos que con la camiseta de la selección no hay partidos amistosos. Los jugadores se juegan estar en un Mundial, darán el máximo, después se verá el resultado. Lo importante es competir al máximo por esta camiseta”, afirmó el entrenador.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1989091636761022749?t=4CykRH8Is3_6A59jpFmrUw&s=08&partner=&hide_thread=false

El técnico confirmó que Lionel Messi será titular, aunque no precisó la cantidad de minutos que disputará. Además, Scaloni aprovechó para destacar a los jóvenes convocados que tendrán su oportunidad de mostrarse en la selección: “Aunque no estaban en la primera lista, los subimos y nos viene bien para verlos y confirmar lo que pensábamos. Son chicos válidos y nos pueden aportar”. Entre ellos se encuentran Valentín Barco, Lisandro Martínez y Franco Mastantuono, quienes se suman a un plantel que ya cuenta con varios campeones del mundo.

image
Selección Argentina realizó una práctica abierta en el estadio Manuel Martínez Valero, en Elche, que presenciaron más de 20mil personas.

El DT también analizó a Angola, rival que se presenta como un desafío complicado a pesar de no tener chances de clasificar al Mundial: “Tienen jugadores en buenos equipos de Europa, en Italia y España. Será un rival complicado, pero tenemos que plasmar nuestra superioridad y hacerlo bien mañana”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1989091279121133886?t=7bEFCIGe9NVDe5nTRivrnw&s=08&partner=&hide_thread=false

En cuanto al equipo, se espera que Argentina forme con Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico en defensa; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y la duda entre Giovani Lo Celso o Nicolás Paz en el mediocampo; mientras que el ataque estará liderado por Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada.

image
Miles de fanáticos de la Selección Argentina presenciaron la práctica abierta de los campeones del Mundo.

Este amistoso también permitirá a Scaloni evaluar la recuperación de Lisandro Martínez y el nivel de jugadores que buscan ganarse un lugar en la lista del próximo Mundial. Por otro lado, algunas bajas se sintieron en la convocatoria, como Enzo Fernández y jugadores del Atlético de Madrid que no completaron los trámites sanitarios a tiempo, mientras que Leandro Paredes decidió permanecer en Argentina por molestias físicas.

Argentina llega con buenos resultados recientes en amistosos, tras vencer 6-0 a Puerto Rico y 1-0 a Venezuela, y buscará cerrar el año con un triunfo que consolide el funcionamiento colectivo de cara a los próximos desafíos.

image
El estadio Manuel Martínez Valero, en Elche, lució colmado durante el entrenamiento del equipo dirigido por Scaloni.

Probables formaciones: Angola vs Argentina

Angola: Hugo Marques; Clinton Mata, David Carmo, Kialonda Gaspar, Tó Carneiro; Fredy, Beni Mukendi, Maestro; Zito Luvumbo, Mabululu y Chico Banza. DT: Patrice Beaumelle

Argentina: Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso o Nicolás Paz; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni

Hora: 13 (Argentina).

Estadio: 11 de Noviembre Luanda.

TV: Telefé y TyC Sports.

