Último ensayo del año: Argentina vs Angola con Messi de titular

El entrenador del seleccionado, Lionel Scaloni, confirmó al capitán como titular para el partido de este viernes, que cerrará la actividad del equipo nacional hasta 2026.

El entrenador de la Selección Argentina, tras arriba a la capital angoleña, habló con la prensa y destacó la importancia del encuentro pese a tratarse de un amistoso.

La selección argentina cerrará su actividad de 2025 con un amistoso de alto interés este viernes, cuando visite a Angola en el estadio 11 de Noviembre de Luanda. El partido, que comenzará a las 13 horas de Argentina, será la última presentación del equipo de Lionel Scaloni hasta el inicio de la preparación para el Mundial 2026.

Tras arribar a la capital angoleña, Scaloni habló con la prensa y destacó la importancia del encuentro pese a tratarse de un amistoso: “Siempre decimos que con la camiseta de la selección no hay partidos amistosos. Los jugadores se juegan estar en un Mundial, darán el máximo, después se verá el resultado. Lo importante es competir al máximo por esta camiseta”, afirmó el entrenador.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1989091636761022749?t=4CykRH8Is3_6A59jpFmrUw&s=08&partner=&hide_thread=false "MESSI EN PRINCIPIO VA A JUGAR, NO SÉ CUANTOS MINUTOS... VA A SER DE LA PARTIDA"



Scaloni confirmó la titularidad del GOAT ante Angola



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/LjdFN9yX8e — SportsCenter (@SC_ESPN) November 13, 2025 El técnico confirmó que Lionel Messi será titular, aunque no precisó la cantidad de minutos que disputará. Además, Scaloni aprovechó para destacar a los jóvenes convocados que tendrán su oportunidad de mostrarse en la selección: “Aunque no estaban en la primera lista, los subimos y nos viene bien para verlos y confirmar lo que pensábamos. Son chicos válidos y nos pueden aportar”. Entre ellos se encuentran Valentín Barco, Lisandro Martínez y Franco Mastantuono, quienes se suman a un plantel que ya cuenta con varios campeones del mundo.

image Selección Argentina realizó una práctica abierta en el estadio Manuel Martínez Valero, en Elche, que presenciaron más de 20mil personas. Gentileza. El DT también analizó a Angola, rival que se presenta como un desafío complicado a pesar de no tener chances de clasificar al Mundial: “Tienen jugadores en buenos equipos de Europa, en Italia y España. Será un rival complicado, pero tenemos que plasmar nuestra superioridad y hacerlo bien mañana”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1989091279121133886?t=7bEFCIGe9NVDe5nTRivrnw&s=08&partner=&hide_thread=false "NOS GUSTA QUE LOS CHICOS QUIERAN ESTAR"



Lionel Scaloni habló desde Angola sobre la inesperada presencia de Franco Mastantuono en los entrenamientos de la Selección en Alicante



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/pC9qnafWEV — SportsCenter (@SC_ESPN) November 13, 2025 En cuanto al equipo, se espera que Argentina forme con Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico en defensa; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y la duda entre Giovani Lo Celso o Nicolás Paz en el mediocampo; mientras que el ataque estará liderado por Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada.