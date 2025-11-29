Turismo Carretera 2000: Ante su gente, Bernardo Llaver, tercero en la clasificación y sigue dando pelea

El piloto mendocino cerró una buena clasificación y partirá desde la segunda fila en el Gran Premio Coronación. Canapino dominó y Ardusso quedó segundo, pero Berni Llaver sigue firme en la lucha grande

El anfitrión sumó valiosos puntos y no le pierde pisada al líder, Canapino. Berni tuvo una muy buena mañana y largará desde el tercer puesto.

En el regreso del Turismo Carretera 2000 a tierras mendocinas para el Gran Premio Coronación, Bernardo Llaver volvió a destacarse ante su gente y cerró la última clasificación del año con un sólido tercer puesto, que lo mantiene firme en la lucha por el campeonato en el Autódromo Ciudad de San Martín.

El piloto del Honda RV Racing marcó un tiempo apenas 0.752/1000 por detrás del poleman Agustín Canapino y del segundo clasificado Facundo Ardusso, completando un trío de protagonistas que vienen definiendo palmo a palmo la temporada 2025. Con este resultado, Llaver sumó 4 puntos (619), todavía expectante en la batalla por la corona, a pesar de la ventaja que mantiene el arrecifeño (687) y la presión de Ardusso (639).

image En la primera jornada de clasificación en el Jorge Ángel Pena, el público mendocino fue colmando de poco el autódromo esteño que lució espléndico. prensatn Una clasificación intensa y muy apretada La clasificación tuvo a Canapino nuevamente como el más rápido, dominando desde el inicio la tanda y dejando en claro por qué llega como líder del certamen. Pero el trabajo de Llaver no pasó desapercibido: competitivo, constante y preciso, logró cerrar una vuelta que lo posiciona en un lugar estratégico para la Carrera 1.

La palabra de Berni “Contento porque ha sido una muy buena clasificación, pero con un poco de sabor agridulce porque tenemos un buen auto y quedamos ahí de la pole”, comentó el esteño mientras el público lo solicitó para alguna selfie. “Estamos en la pelea y vamos a dar todo lo mejor. Igualmente estoy feliz de poder volver a correr en Mendoza con todo este marco de gente” agregó el piloto.

Agustín Canapino El líder del campeonato volvió a dominar las series y se quedó con la pole en San Martín. prensa turismo carretera 2000 Una largada clave para sus aspiraciones La grilla de la competencia que se largará a las 17.05 muestra al mendocino en una ubicación clave: segunda fila, compartida con Josito Di Palma, mientras que la primera estará integrada por Canapino y Ardusso. La tercera fila la ocuparán Yankelevich y Trappa. Serán 11 vueltas o 15 minutos, con transmisión en vivo desde las 15.00 por la TV Pública y MotorPlay, bajo la producción de ACTC MediaTV.