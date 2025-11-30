30 de noviembre de 2025 - 14:04

Turismo Carretera 2000: Bernardo Llaver cerró el año con un podio en Mendoza

Berni Llaver cerró una temporada sólida con un buen primer puesto en el Autódromo de San Martín y el tercer puesto del campeonato, en la que se consagró campeón Agustín Canapino.

Al igual que en 2019, el piloto esteño, Berni Llaver ocupó un lugar en&nbsp; el podio en la final del Turismo Carretera 2000.&nbsp;

Agustín Canapino el primer campeón de la categoría.&nbsp;

Turismo Nacional

El autódromo de&nbsp; San Martín fue una verdadera fiesta con el regreso de Turismo Nacional.

Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

En su casa, ante su gente y en un fin de semana donde cada detalle contaba, Bernardo Llaver volvió a demostrar por qué es uno de los pilotos más completos y regulares del automovilismo argentino. El mendocino cerró la última fecha del Turismo Carretera 2000 en el autódromo Jorge Ángel Pena con un nuevo podio -el undécimo de la temporada-que lo consolidó en el tercer puesto del campeonato 2025, coronando así una de las campañas más sólidas de su carrera.

image
Agustín Canapino festejó el campeonato de Turismo Carretera en Mendoza.

Berni fue sólido frente a su gente

Llaver, al mando del Honda Civic del RV Racing, repitió la tercera posición lograda el sábado gracias a una actuación inteligente, agresiva cuando fue necesario y con la frialdad habitual que lo caracteriza. En la partida, aprovechó el movimiento inicial del pelotón para avanzar y posicionarse rápidamente en la lucha directa por el podio.

En esta última carrera del año, disputada en Mendoza, el mendocino cerró el certamen en el tercer lugar de la tabla general. El campeonato quedó en manos de Agustín Canapino (Renault), quien con esta consagración se convirtió en el primer monarca de la categoría en 2025. La victoria en la final del Coronación fue para Facundo Ardusso (Honda).

image
El Flaco Ardusso se quedó con el triunfo de la última carrera de la temporada.

Canapino volvió a festejar un campeonato

Canapino volvió a celebrar un título después de cuatro años y lo hizo en Mendoza de manera categórica.

“Tuvimos un gran fin de semana y logramos lo que vinimos a buscar: el título. Realmente estoy muy contento y le agradezco al equipo, como también a Facu (Ardusso) y a Berni (Llaver), con quienes peleamos el campeonato”, expresó el nuevo campeón.

Por su parte, el esteño y anfitrión Bernardo Llaver señaló: “Volver a correr en casa, con este espectáculo y el nivel que se vio en las categorías, es muy lindo. Más allá de no haber podido pelear el título en esta final, estoy contento por el gran show y por el cariño de la gente”.

El piloto de Honda aún no tiene definido si continuará en la divisional el próximo año en la categoría.

