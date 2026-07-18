¡Try para Inglaterra!

Los Pumas enfrenta a Inglaterra, en el duelo que determinará la culminación de la ventana de julio del Nations Championship de Rugby. El encuentro se disputa en el Estadio Madre de Ciudades, de Santiago del Estero.

El elenco nacional viene de dos partidos durísimos ante cuadros de Gran Bretaña. En el debut cayó ante Escocia en Córdoba, y luego se repuso en San Juan al vencer a Gales por 35 a 21. Así, acumula una alegría y un traspié en sus primeros dos encuentros por el certamen internacional que lo tiene como protagonista. Ahora, tendrá un durísimo rival enfrente. No sólo por lo deportivo, sino por todo lo que significa jugar con Inglaterra en cualquier deporte, lugar o momento.

El hermosos escenario donde Los Pumas juegan ante Inglaterra. Es el estadio Madre de Ciudades de la ciudad de Santiago UAR El técnico Inglés Steve Borthwick está contento con el rendimiento de los suyos, que vencieron categóricamente a Fiji en la última fecha. Por tal motivo, no introducirá cambios en la formación inicial para enfrentar a la Argentina. Lo que si se esperan es ciertas adaptaciones tácticas para contener los embates de los jugadores Albicelestes.

Respecto a Los Pumas, cabe destacar que será el último partido de local, ya que en noviembre jugarán de visitantes ante Irlanda, Italia y Francia. Luego, entre el 28 y 29 de noviembre, se disputarán las finales del Nations Championship en el estadio de Twickenham, en Londres.

Formaciones de Los Pumas - Inglaterra, por el Nations Championship: Argentina: 1. Mayco Vivas, 2. Julián Montoya, 3. Tomás Rapetti, 4. Guido Petti, 5. Matías Alemanno, 6. Santiago Grondona, 7. Marcos Kremer, 8. Joaquín Oviedo, 9. Gonzalo García, 10. Tomás Albornoz, 11. Mateo Carreras, 12. Justo Piccardo, 13. Matías Moroni, 14. Bautista Delguy, 15. Santiago Carreras.

Inglaterra: 1. Ellis Genge, 2. Jamie George (c), 3. Joe Heyes, 4. Alex Coles, 5. George Martin, 6. Ollie Chessum, 7. Guy Pepper, 8. Ben Earl, 9. Jack van Poortvliet, 10. Fin Smith, 11. Immanuel Feyi-Waboso, 12. Seb Atkinson, 13. Henry Slade, 14. Tommy Freeman, 15. Marcus Smith. Datos del partido: Estadio: Madre de Ciudades, Santiago del Estero Árbitro: Angus Gardner Hora: 16 TV: Disney +, ESPN