Tras la goleada, Ronaldo asegura que Brasil necesita jugar "más a lo malandra"

Al ser consultado por la chance de contratar un técnico extranjero, el Fenómeno no tuvo dudas, en diálogo con el sitio Charla Podcast: “Es la hora exacta de traer un entrenador extranjero. Aprovecho para decir que no estamos formando bien a nuestros entrenadores. Una de las cosas que funciona bien en la Confederación Brasileña de Fútbol es la CBF Academy, pero es muy poco para lo que Brasil precisa. Nosotros tenemos que formar muchos más entrenadores, tanto del masculino como del femenino. No tenemos que formar solamente en Río de Janeiro o San Pablo entrenadores. Es en cada estado de Brasil que hay que hacerlo. Mi proyecto era ese, hacer un centro de entrenamiento para fomentarlo”, expresó.