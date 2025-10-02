2 de octubre de 2025 - 20:03

¿Traidores? De Maximiliano Salas y Mauro Zárate a Figo, los cambios de camiseta más polémicos del fútbol

Repasá algunos de los pases más conflictivos de la historia, una lista de "traiciones" que marcaron épocas: Maximiliano Salas, Mauro Zárate y Oscar Ruggeri.

Maximiliano Salas lleva 10 partidos disputados en River y marcó cuatro goles. El último a Racing Club.&nbsp;

Maximiliano Salas lleva 10 partidos disputados en River y marcó cuatro goles. El último a Racing Club. 

Fútbol: Los casos más resonantes en el mercado de pases

El recorrido comenzó con la propia carrera de Salas. Tras iniciar en All Boys, pasó por varios clubes hasta llegar a Palestino, donde fue dirigido por Gustavo Costas, quien luego, lo llevó a Racing. Allí tuvo un rol clave en la conquista de la Copa Sudamericana y la Recopa. Su llegada a River lo encontró en otro escenario: tres goles en diez partidos, con la particularidad de que Marcelo Gallardo lo utilizó en distintos puestos, incluso como único centrodelantero.

El informe recordó otros casos resonantes. Uno cercano fue el de Mauro Zárate, quien en 2018 pasó de Vélez a Boca tras haber asegurado que en Argentina solo jugaría en el Fortín. La decisión derivó en un fuerte enfrentamiento con la hinchada, e incluso en un quiebre familiar.

La lista también incluyó traspasos históricos: el de Luis Figo, capitán del Barcelona, que en el año 2000 aceptó la millonaria oferta de Florentino Pérez para jugar en el Real Madrid, provocando un verdadero escándalo en Cataluña. A tal punto que aún hoy existe un plato típico bautizado “Pantumaca de Figo Pesetero”.

Mauro Zárate debutó en Boca y lo compartió en su cuenta de Instagram

Boca vs. River: el caso Gareca y Ruggeri

En el fútbol argentino, otro hito fue en 1985, cuando River incorporó a Ricardo Gareca y Oscar Ruggeri, dos figuras de Boca. El pase quedó grabado como una traición imborrable, sobre todo en el caso del “Flaco” Gareca, a quien los hinchas xeneizes nunca le perdonaron el salto de vereda.

image
Ricardo Gareca y Oscar Ruggeri, de Boca a River. Un paso que aún no tien perdón.

Ricardo Gareca y Oscar Ruggeri, de Boca a River. Un paso que aún no tien perdón.

El repaso también incluyó el de Miguel Ángel Ludueña, que pasó de Racing a Independiente en los años 80, y otros casos emblemáticos como el de Julio César Toresani, que jugó en River, Boca, Unión y Colón; o el de Narciso Doval, ídolo de San Lorenzo que también vistió la camiseta de Huracán, Flamengo y Fluminense.

En definitiva, la historia de los cambios de camiseta polémicos está llena de capítulos que trascienden lo deportivo y marcan la memoria de los hinchas, donde la palabra “traición” queda para siempre asociada a ciertos nombres propios.

