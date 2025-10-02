¿Traidores? De Maximiliano Salas y Mauro Zárate a Figo, los cambios de camiseta más polémicos del fútbol

Repasá algunos de los pases más conflictivos de la historia, una lista de "traiciones" que marcaron épocas: Maximiliano Salas, Mauro Zárate y Oscar Ruggeri.

El pase de Maximiliano Salas de Racing a River generó mucho ruido en su momento y hoy, en la previa del duelo entre el Millonario y la Academia, dónde el delantero se reencontrará con su exclub, sirvió de punto de partida para un informe especial en Cueste lo que cueste, que repasó algunos de los cambios de camiseta más polémicos del fútbol argentino e internacional.

Fútbol: Los casos más resonantes en el mercado de pases El recorrido comenzó con la propia carrera de Salas. Tras iniciar en All Boys, pasó por varios clubes hasta llegar a Palestino, donde fue dirigido por Gustavo Costas, quien luego, lo llevó a Racing. Allí tuvo un rol clave en la conquista de la Copa Sudamericana y la Recopa. Su llegada a River lo encontró en otro escenario: tres goles en diez partidos, con la particularidad de que Marcelo Gallardo lo utilizó en distintos puestos, incluso como único centrodelantero.

El informe recordó otros casos resonantes. Uno cercano fue el de Mauro Zárate, quien en 2018 pasó de Vélez a Boca tras haber asegurado que en Argentina solo jugaría en el Fortín. La decisión derivó en un fuerte enfrentamiento con la hinchada, e incluso en un quiebre familiar.

La lista también incluyó traspasos históricos: el de Luis Figo, capitán del Barcelona, que en el año 2000 aceptó la millonaria oferta de Florentino Pérez para jugar en el Real Madrid, provocando un verdadero escándalo en Cataluña. A tal punto que aún hoy existe un plato típico bautizado “Pantumaca de Figo Pesetero”.