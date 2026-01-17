17 de enero de 2026 - 00:16

Torneo Regional Amateur: Villa Krause se impuso a FADEP en la primera semifinal

En San Juan, los Azules superaron al conjunto mendocino y se adelantó en la serie de semifinales, con goles de Riveros, la figura del partido. Persia descontó para FADEP.

Los Azules se imponen en el partido de ida a los mendocinos con el gol de Luchi Riveros.&nbsp;

Los Azules se imponen en el partido de ida a los mendocinos con el gol de Luchi Riveros. 

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

En el estadio 12 de Octubre de San Juan, Unión de Villa Krause se impuso a FADEP de Mendoza por 2 a 1, en uno de los encuentros correspondientes a las semifinales del Torneo Regional Amateur, en un partido cargado de emociones en cada rincón del estadio sanjuanino.

Leé además

Santino Andino se va de Godoy Cruz.

Santino Andino es la venta más cara en la historia de Godoy Cruz

Por Redacción Deportes
Rugby. La franquicia de Pampas empezó sus trabajos precompetitivos con vistas al Súper Rugby América.

Pampas inició su preparación para el Súper Rugby

Por Gonzalo Tapia

Para los sanjuaninos anotó en dos oportunidades, Luchi Riveros, figura del partido. Para la Fundación descontó Matías Persia, quien se retiró lesionado tras el gol.

El primer tiempo fue intenso y parejo. Unión tomó la iniciativa, mientras FADEP intentaba imponer su juego a pesar de las dificultades que presentaba el campo. El equipo mendocino generó algunas situaciones de peligro cerca del área rival, pero la defensa local se mantuvo sólida, neutralizando especialmente los ataques dirigidos hacia Gonzalo Klusener.

image
Unión de Villa Krause vs FADEP

Unión de Villa Krause vs FADEP

La apertura del marcador llegó gracias a una gran jugada colectiva: Lucas Reynoso filtró un pase profundo que encontró a Luciano “Luchi” Riveros. Riveros encaró al arquero Aracena, lo eludió y definió con precisión, estableciendo el 1-0 para Unión.

A ocho minutos del final de la primera mitad, se generó una fuerte polémica cuando el árbitro Leandro Domínguez no sancionó un penal claro sobre Riveros, lo que provocó reclamos e indignación tanto en el banco de suplentes como entre los hinchas locales. Sin embargo, el resultado no se modificó.

image
Unión de Villa Krause vs FADEP

Unión de Villa Krause vs FADEP

En el complemento, FADEP buscó el empate y generó algunas situaciones claras, aunque Klusener no logró concretarlas. Unión, por su parte, aprovechó los contragolpes, con Riveros como principal referente ofensivo.

A los 21 minutos, tras una infracción, FADEP logró la igualdad mediante un tiro libre ejecutado por Ortega; el rebote le quedó a “Príncipe” Persia, quien definió sin problemas. Tras marcar el gol, el jugador mendocino tuvo que ser reemplazado por lesión.

image
Unión de Villa Krause vs FADEP

Unión de Villa Krause vs FADEP

El partido se volvió de ida y vuelta, muy parejo y disputado. Finalmente, Unión logró desequilibrar nuevamente con un tiro libre ejecutado por Bebo Pérez que encontró a Riveros, quien anticipó a los centrales y de cabeza puso el 2-1 definitivo para los sanjuaninos.

Con este resultado, Unión de Villa Krause se adelantó en la serie y buscará asegurar su clasificación en la revancha que se jugará en Russell.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Con la llegada de Yaya Álvarez, el Lobo suma once refuerzos para esta temporada.

Gimnasia y Esgrima: el Lobo incorporó a un experimentado volante

Por Sergio Faria
El Torneo Regional Federal Amateur se pone apasionante

Se vienen las semifinales del Torneo Regional Federal Amateur: día y hora de los partidos

Por Emanuel Cenci
El goleador y un mensaje alentador para los hinchas Xeniezes. 

"Todo más cerca": el mensaje de Edinson Cavani que ilusiona a Boca

Por Redacción Deportes
Rugby. Los Pumitas quedaron emparejados junto a Estados Unidos, Inglaterra e Irlanda

El Mundial Juvenil de Rugby tiene fechas y horarios confirmados

Por Gonzalo Tapia