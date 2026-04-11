11 de abril de 2026 - 18:26

Torneo Federal A: FADEP y Huracán las Heras necesitan la primera victoria del certamen

El Cóndor y el Globo se presentan en condición de visitante en Córdoba, ante Argentino y Atenas respectivamente.

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 FADEP y Huracán las Heras necesitan la primera victoria en el Torneo Federal A

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Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

Con la profunda necesidad de obtener el primer triunfo en la temporada tras un inicio complicado, Fundación Amigos por el Deporte -FADEP- y Huracán Las Heras juegan sus partidos correspondientes a la fecha 4 de la Zona 3 del Torneo Federal A este domingo.

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La necesidad les golpea la puerta a ambos, y los obliga a retornar a Mendoza con algo debajo del brazo para no complicar su futuro inmediato. Por eso, el Cóndor y el Globo ajustan las tuercas para ir por la victoria en tierras ajenas y así poder salir del fondo de la tabla de ubicaciones del grupo.

FADEP quiere su primer triunfo:

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FADEP ya est&aacute; en C&oacute;rdoba esperando el encuentro ante Argentino

FADEP ya está en Córdoba esperando el encuentro ante Argentino

El que saltará primero al campo de juego es FADEP, que visita desde las 16 horas a Argentino de Monte Maíz, elenco que tampoco ha logrado cosechar una alegría desde el arranque oficial de la actividad. Es la oportunidad de oro para los de Diego Pozo de obtener un triunfo tranquilizador.

Hasta el momento, el saldo del conjunto de Russell es complicado. Además de una fecha libre, registra un empate (2 a 2 en casa con Deportivo Rincón tras ir ganando 2 a 0 con un hombre más), y una derrota por 3 a 0 en el debut frente a Costa Brava en La Pampa. En cuanto a su rival, hay que destacar que se hace muy fuerte de local, donde sólo perdió en 2 de las últimas 16 presentaciones.

El partido se jugará a las 16 horas en el Estadio Modesto Marrone de la ciudad cordobesa de Monte Maíz, con el arbitraje de Lautaro Castañola.

Huracán Las Heras obligado a ganar:

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Media hora más tarde, a las 16.30 horas, Huracán Las Heras también buscará el mismo objetivo. En este caso, como visitante del complicado Atenas de Río Cuarto, elenco que perdió el fin de semana pasado con San Martín, pero había ganado 3 a 1 en el debut y se erige como uno de los candidatos del grupo tras armar un buen plantel y apuntar a la clasificación a la Zona Campeonato.

El Globo no arrancó del todo bien. Empató los dos encuentros que disputó en el General San Martín (0 a 0 con Argentino, 1 a 1 con Cipoletti), y perdió 2 a 0 en su visita a Juventud Unida Universitario de San Luis. Su entrenador Sergio Arias sabe que un triunfo es más que necesario para calmar las aguas y empezar a enfilar el barco hacia el objetivo fijado en la pretemporada: pelear bien alto y ser protagonista.

Dicho encuentro se disputará en el Estadio 9 de julio de Río Cuarto, este domingo desde las 16.30 horas. El árbitro designado para impartir justicia es Juan Nebbietti.

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