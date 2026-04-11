Con el debut de Mariano Echeverría, Deportivo Maipú enfrenta a Colegiales: hora, TV, formaciones

El Cruzado enfrenta al Tricolor este domingo desde las 18:30 horas, en el marco de la fecha 9 de la Primera Nacional.

La Fortaleza será el escenario de un partido clave para el Deportivo Maipú. Este domingo desde las 18:30 horas, el Cruzado recibe a Colegiales con la mente puesta en empezar el ciclo de Mariano Echeverría como DT con una renovadora victoria que comience a alejarlo de la última colocación de la tabla de la Primera Nacional.

El descenso siempre acecha a los equipos que se ubican en el fondo. No importa si se trata de la fecha 9 o la 36, siempre ahoga mirar las posiciones y encontrarse en la zona roja. Por eso, el Botellero quiere salir lo más rápido posible de allí y empezar a mirar el futuro con otros ojos. Ante el Cole, tiene la gran chance de comenzar a hacerlo realidad.

Mariano Echeverría El nuevo DT del Maipú ya trabaja con el plantel y debutará ante Colegiales en el estadio Higinio Sperdutti, el domingo. Prensamaipu Será un duelo más que especial, teniendo en cuenta que después de la derrota ante Quilmes se cortó la estadía de Alexis Matteo como DT, y su reemplazante ya está listo para debutar. Se trata de Mariano Echeverría, que vistió la camiseta del club en 2008 y formó parte del plantel que consiguió el ascenso al Argentino A. Estará acompañado por otro nombre ilustre, Enzo Imbesi.

El objetivo de los dirigentes fue recurrir a un cuerpo técnico que tenga mucha identificación con Maipú y su gente, asegurando que tengan la espalda suficiente para conducir en un presente apremiante. Con mucha positividad, el DT ya anticipó que confía en la calidad humana del plantel para revertir el flojo inicio de campeonato.

image La realidad de su contrincante, Colegiales, ayuda a pensar en positivo. El elenco de Vicente López tiene números muy malos actuando fuera de casa, donde perdió los cuatro partidos que disputó y anotó apenas un gol.