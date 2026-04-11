11 de abril de 2026 - 18:58

Con el debut de Mariano Echeverría, Deportivo Maipú enfrenta a Colegiales: hora, TV, formaciones

El Cruzado enfrenta al Tricolor este domingo desde las 18:30 horas, en el marco de la fecha 9 de la Primera Nacional.

Marcelo Eggel, el eje de Deportivo Maipú en la Primera Nacional

Marcelo Eggel, el eje de Deportivo Maipú en la Primera Nacional

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Prensa CASM
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La Fortaleza será el escenario de un partido clave para el Deportivo Maipú. Este domingo desde las 18:30 horas, el Cruzado recibe a Colegiales con la mente puesta en empezar el ciclo de Mariano Echeverría como DT con una renovadora victoria que comience a alejarlo de la última colocación de la tabla de la Primera Nacional.

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El descenso siempre acecha a los equipos que se ubican en el fondo. No importa si se trata de la fecha 9 o la 36, siempre ahoga mirar las posiciones y encontrarse en la zona roja. Por eso, el Botellero quiere salir lo más rápido posible de allí y empezar a mirar el futuro con otros ojos. Ante el Cole, tiene la gran chance de comenzar a hacerlo realidad.

Mariano Echeverría
El nuevo DT del Maipú ya trabaja con el plantel y debutará ante Colegiales en el estadio Higinio Sperdutti, el domingo.

El nuevo DT del Maipú ya trabaja con el plantel y debutará ante Colegiales en el estadio Higinio Sperdutti, el domingo.

Será un duelo más que especial, teniendo en cuenta que después de la derrota ante Quilmes se cortó la estadía de Alexis Matteo como DT, y su reemplazante ya está listo para debutar. Se trata de Mariano Echeverría, que vistió la camiseta del club en 2008 y formó parte del plantel que consiguió el ascenso al Argentino A. Estará acompañado por otro nombre ilustre, Enzo Imbesi.

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La realidad de su contrincante, Colegiales, ayuda a pensar en positivo. El elenco de Vicente López tiene números muy malos actuando fuera de casa, donde perdió los cuatro partidos que disputó y anotó apenas un gol.

Teniendo en cuenta esta realidad, en caso de perder en Mendoza, el Tricolor quedará igualado en la zona del descenso con su rival de turno. Por ese motivo, el choque en el Omar Higinio Sperdutti es una verdadera final para ambos.

Probables formaciones de Deportivo Maipú - Colegiales:

Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Arón Agüero, Juan De La Reta; Fausto Montero, Gastón Mansilla, Juan Pablo Gobetto; Marcelo Eggel; Franco Saccone, Lisandro Cabrera. DT: Mariano Echeverría.

Colegiales: Emilio Di Fulvio; Franco Malagueño, Leonel Ortíz, Ezequiel Aguirre, Franco Hanashiro; Federico Marín; Elías Ocampo, Enzo Trinidad, Franco Zicarelli; Mateo Mamaní, Nicolás Toloza. DT: Leonardo Fernández.

Datos del partido:

Estadio: Omar Higinio Sperdutti

Árbitro: Lucas Cavallero

Hora: 18.30

TV: LPF Play

Minuto a minuto y estadísticas de Deportivo Maipú - Colegiales:

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