Gimnasia y Esgrima visita a Platense en Vicente López: hora, TV, formaciones

Este domingo desde las 15 horas, Platense recibe en el Ciudad de Vicente López a Gimnasia y Esgrima, en un partido que promete ser apasionante entre dos elencos que están cerca en la tabla de posiciones. Se trata de un encuentro correspondiente a la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga Profesional.
El elenco mendocino viene un poco más aliviado después del triunfazo que obtuvo en la jornada anterior ante Vélez, después de dar vuelta un trámite que lo tenía perdiendo 2 a 0, y que culminó con victoria agónica por 3 a 2 gracias a los goles de Muñoz, Módica y Mammana en contra.
Los tres puntos llegaron para aliviar la apremiante situación respecto al descenso, ya que sirvió para salir de la zona roja en la tabla anual y los promedios. Sin embargo, teniendo en cuenta lo apretado que está todo y la gran cantidad de partidos que restan disputarse hasta el cierre del 2026, el Lobo no puede confiarse y tiene que seguir sumando.
Casi como una señal del destino, para el Blanquinegro no será un encuentro más. Se trata del regreso al Ciudad de Vicente López, estadio donde obtuvo el ascenso de categoría en la final de la Primera Nacional 2025, cuando superó a Deportivo Madryn en una noche épica e inolvidable. Ahora vive otra realidad, pero espera repetir la alegría.
Platense, mientras tanto, está con la cabeza puesta en otra cosa. Entre semana debutó en la Copa Libertadores con una derrota 2 a 0 ante Corinthians con goles de Kayke Ferrari y Yuri Alberto, y el próximo jueves visitará a Peñarol de Uruguay buscando la recuperación.
Pero no son todas buenas para el Marrón, ya que acumula 7 partidos consecutivos sin poder cantar victoria contando todas las competiciones. La última vez que lo hizo fue el 21 de febrero ante Barracas Central, por 1 a 0. Desde allí, 4 empates y 3 derrotas.
Probables formaciones de Platense - Gimnasia y Esgrima:
Platense: Matías Borgogno; Juan Saborido, Eugenio Raggio, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Iván Gómez, Pablo Ferreira; Guido Mainero, Martín Barrios, Juan Gauto; Gonzalo Lencina. DT: Walter Zunino.
Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti; Juan Franco, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Franco Saavedra; Fermín Antonini; Brian Andrada, Ulises Sánchez, Esteban Fernández, Facundo Lencioni; Agustín Módica. DT: Darío Franco.
Datos del partido:
Estadio: Ciudad de Vicente López
Árbitro: Juan Pablo Loustau
VAR: Nicolás Lamolina
Hora: 15
TV: TNT Sports
Minuto a minuto y estadísticas de Platense - Gimnasia y Esgrima: