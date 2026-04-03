¡Batacazo Lobo! disfrutá de todos los goles del triunfo de Gimnasia y Esgrima sobre Vélez por 3-2

Qué triunfo Lobo. Inolvidable. Sabor hazaña. El viernes 3 de abril de 2026, quedará grabado a fuego en el corazón o en la retina de los simpatizantes del Lobo. Primero, por el rival de fuste: Vélez puntero de la zona A. Segundo, por la reacción de Gimnasia en el segundo tiempo, tras ir perdiendo 2-0. Tercero, por el debut de Darío Franco como DT el Blanquinegro. Y cuarto, porque Gimnasia volvió a cantar victoria después de casi tres meses en la máxima categoría (no ganaba desde la cuarta fecha, cuando derrotó por 1-0 a Instituto de Córdoba) y porque sumó tres puntos fundamentales en su lucha por mantenerse en la categoría.