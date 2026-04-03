3 de abril de 2026 - 17:10

¡Batacazo Lobo! disfrutá de todos los goles del triunfo de Gimnasia y Esgrima sobre Vélez por 3-2

Con una gran actitud, Gimnasia y Estrima le ganó a Vélez por 3-2 luego de ir perdiendo 2-0. Qué debut de Darío Franco como DT Mensana. Videos.

Cabezazo letal de Módica y golazo del Lobo para emptar la historia en ese momento 2-2. Luego, llegaría el 3-2 Mensana. Inolvidable.&nbsp;

Cabezazo letal de Módica y golazo del Lobo para emptar la historia en ese momento 2-2. Luego, llegaría el 3-2 Mensana. Inolvidable. 

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RAMIRO GOMEZ / LOS ANDES.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Qué triunfo Lobo. Inolvidable. Sabor hazaña. El viernes 3 de abril de 2026, quedará grabado a fuego en el corazón o en la retina de los simpatizantes del Lobo. Primero, por el rival de fuste: Vélez puntero de la zona A. Segundo, por la reacción de Gimnasia en el segundo tiempo, tras ir perdiendo 2-0. Tercero, por el debut de Darío Franco como DT el Blanquinegro. Y cuarto, porque Gimnasia volvió a cantar victoria después de casi tres meses en la máxima categoría (no ganaba desde la cuarta fecha, cuando derrotó por 1-0 a Instituto de Córdoba) y porque sumó tres puntos fundamentales en su lucha por mantenerse en la categoría.

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El entrenador del Lobo vivió el partido con mucha intensidad y euforia. Tras el triunfo elogió a sus dirigidos por la actitud para dar vuelta el resultado frente al puntero del campeonato: Vélez. 

Gimnasia y Esgrima lo dio vuelta y Franco puso su sello: "Había que creer que se podía"
Agustín Módica festeja el golazo del empate, duelo en el que el Lobo le dio vuelta el partido a Vélez y se impuso 3 a 2.

Reacción inolvidable: Gimnasia y Esgrima dio vuelta un partidazo y bajó al líder Vélez
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Todos los goles del triunfazo inolvidable de Gimnasia y Esgrima sobre Vélez

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