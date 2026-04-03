3 de abril de 2026 - 16:47

Torneo Apertura: las mejores fotos del juego entre Gimnasia y Esgrima vs. Vélez en el Vícotr Legrotaglie

Con el debut de Darío Franco como DT, Gimnasia y Esgrima recibe a Vélez en un Víctor Legrotaglie por la 13ª fecha del Torneo Apertura. Galería de fotos.

Por la 13 fecha del Torneo Apertura, Gimnasia y Esgrima se mide con Vélez en el estadio Víctor Legrotaglie.&nbsp;

Por la 13 fecha del Torneo Apertura, Gimnasia y Esgrima se mide con Vélez en el estadio Víctor Legrotaglie. 

Foto:

RAMIRO GOMEZ / LOS ANDES
Por la 13 fecha del Torneo Apertura, Gimnasia y Esgrima se mide con Vélez en el estadio Víctor Legrotaglie.&nbsp;

Por la 13 fecha del Torneo Apertura, Gimnasia y Esgrima se mide con Vélez en el estadio Víctor Legrotaglie. 

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Por la 13 fecha del Torneo Apertura, Gimnasia y Esgrima se mide con Vélez en el estadio Víctor Legrotaglie.&nbsp;

Por la 13 fecha del Torneo Apertura, Gimnasia y Esgrima se mide con Vélez en el estadio Víctor Legrotaglie. 

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Por la 13 fecha del Torneo Apertura, Gimnasia y Esgrima se mide con Vélez en el estadio Víctor Legrotaglie.&nbsp;

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Por la 13 fecha del Torneo Apertura, Gimnasia y Esgrima se mide con Vélez en el estadio Víctor Legrotaglie.&nbsp;

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Por la 13 fecha del Torneo Apertura, Gimnasia y Esgrima se mide con Vélez en el estadio Víctor Legrotaglie.&nbsp;

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Por la 13 fecha del Torneo Apertura, Gimnasia y Esgrima se mide con Vélez en el estadio Víctor Legrotaglie.&nbsp;

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Por la 13 fecha del Torneo Apertura, Gimnasia y Esgrima se mide con Vélez en el estadio Víctor Legrotaglie.&nbsp;

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Por la 13 fecha del Torneo Apertura, Gimnasia y Esgrima se mide con Vélez en el estadio Víctor Legrotaglie.&nbsp;

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Por la 13 fecha del Torneo Apertura, Gimnasia y Esgrima se mide con Vélez en el estadio Víctor Legrotaglie.&nbsp;

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Por la 13 fecha del Torneo Apertura, Gimnasia y Esgrima se mide con Vélez en el estadio Víctor Legrotaglie.&nbsp;

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Por la 13 fecha del Torneo Apertura, Gimnasia y Esgrima se mide con Vélez en el estadio Víctor Legrotaglie.&nbsp;

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Por la 13 fecha del Torneo Apertura, Gimnasia y Esgrima se mide con Vélez en el estadio Víctor Legrotaglie.&nbsp;

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Por la 13 fecha del Torneo Apertura, Gimnasia y Esgrima se mide con Vélez en el estadio Víctor Legrotaglie.&nbsp;

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Por la 13 fecha del Torneo Apertura, Gimnasia y Esgrima se mide con Vélez en el estadio Víctor Legrotaglie.&nbsp;

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Por la 13 fecha del Torneo Apertura, Gimnasia y Esgrima se mide con Vélez en el estadio Víctor Legrotaglie.&nbsp;

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El estadio Víctor Antonio Legrotaglie se vistió de gala para recibir a Gimnasia y Esgrima vs. Vélez Sarsfield por la 13º fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional . El Lobo mendocino necesita imperiosamente sumar para salir del fondo, mientras que el Fortín busca blindar su liderazgo tras un tropezón inesperado. En Los Andes, te mostramos las mejores postales del partido.

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Torneo Apertura: las mejores fotos de Gimnasia y Esgrima vs. Vélez

Gimnasia y Esgrima vs. Vélez
Por la 13 fecha del Torneo Apertura, Gimnasia y Esgrima se mide con Vélez en el estadio Víctor Legrotaglie.

Por la 13 fecha del Torneo Apertura, Gimnasia y Esgrima se mide con Vélez en el estadio Víctor Legrotaglie.

Gimnasia y Esgrima vs. Vélez
Por la 13 fecha del Torneo Apertura, Gimnasia y Esgrima se mide con Vélez en el estadio Víctor Legrotaglie.

Por la 13 fecha del Torneo Apertura, Gimnasia y Esgrima se mide con Vélez en el estadio Víctor Legrotaglie.

Gimnasia y Esgrima vs. Vélez
Por la 13 fecha del Torneo Apertura, Gimnasia y Esgrima se mide con Vélez en el estadio Víctor Legrotaglie.

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Gimnasia y Esgrima vs. Vélez
Por la 13 fecha del Torneo Apertura, Gimnasia y Esgrima se mide con Vélez en el estadio Víctor Legrotaglie.

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Gimnsaia y Esgrima vs. Vélez
Por la 13 fecha del Torneo Apertura, Gimnasia y Esgrima se mide con Vélez en el estadio Víctor Legrotaglie.

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Gimnasia y Esgrima vs. Vélez
Por la 13 fecha del Torneo Apertura, Gimnasia y Esgrima se mide con Vélez en el estadio Víctor Legrotaglie.

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Gimnasia y Esgrima vs. Vélez
Por la 13 fecha del Torneo Apertura, Gimnasia y Esgrima se mide con Vélez en el estadio Víctor Legrotaglie.

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Gimnasia y Esgrima vs. Vélez
Por la 13 fecha del Torneo Apertura, Gimnasia y Esgrima se mide con Vélez en el estadio Víctor Legrotaglie.

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Gimnasia y Esgrima vs. Vélez
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Gimnasia y Esgrima vs. Vélez
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Gimnasia y Esgirma vs. Vélez
Por la 13 fecha del Torneo Apertura, Gimnasia y Esgrima se mide con Vélez en el estadio Víctor Legrotaglie.

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