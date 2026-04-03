Torneo Apertura: las mejores fotos del juego entre Gimnasia y Esgrima vs. Vélez en el Vícotr Legrotaglie

El estadio Víctor Antonio Legrotaglie se vistió de gala para recibir a Gimnasia y Esgrima vs. Vélez Sarsfield por la 13º fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional . El Lobo mendocino necesita imperiosamente sumar para salir del fondo, mientras que el Fortín busca blindar su liderazgo tras un tropezón inesperado. En Los Andes, te mostramos las mejores postales del partido.