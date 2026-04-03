Torneo Apertura: las mejores fotos del juego entre Gimnasia y Esgrima vs. Vélez en el Vícotr Legrotaglie

El estadio
se vistió de gala para recibir a Gimnasia y Esgrima vs. Vélez Sarsfield por la 13º fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional . El Lobo mendocino necesita imperiosamente sumar para salir del fondo, mientras que el Fortín busca blindar su liderazgo tras un tropezón inesperado. En Víctor Antonio Legrotaglie Los Andes, te mostramos las mejores postales del partido.
Torneo Apertura: las mejores fotos de Gimnasia y Esgrima vs. Vélez
Gimnasia y Esgrima vs. Vélez
Por la 13 fecha del Torneo Apertura, Gimnasia y Esgrima se mide con Vélez en el estadio Víctor Legrotaglie.
RAMIRO GOMEZ / LOS ANDES
Gimnasia y Esgrima vs. Vélez
Por la 13 fecha del Torneo Apertura, Gimnasia y Esgrima se mide con Vélez en el estadio Víctor Legrotaglie.
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Gimnasia y Esgrima vs. Vélez
Por la 13 fecha del Torneo Apertura, Gimnasia y Esgrima se mide con Vélez en el estadio Víctor Legrotaglie.
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Gimnasia y Esgrima vs. Vélez
Por la 13 fecha del Torneo Apertura, Gimnasia y Esgrima se mide con Vélez en el estadio Víctor Legrotaglie.
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Gimnsaia y Esgrima vs. Vélez
Por la 13 fecha del Torneo Apertura, Gimnasia y Esgrima se mide con Vélez en el estadio Víctor Legrotaglie.
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Gimnasia y Esgrima vs. Vélez
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Gimnasia y Esgrima vs. Vélez
Por la 13 fecha del Torneo Apertura, Gimnasia y Esgrima se mide con Vélez en el estadio Víctor Legrotaglie.
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Gimnasia y Esgrima vs. Vélez
Por la 13 fecha del Torneo Apertura, Gimnasia y Esgrima se mide con Vélez en el estadio Víctor Legrotaglie.
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Gimnasia y Esgirma vs. Vélez
Por la 13 fecha del Torneo Apertura, Gimnasia y Esgrima se mide con Vélez en el estadio Víctor Legrotaglie.
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