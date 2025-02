Tercera edición: Con doce mendocinos arranca el Súper Rugby Americas 2025

Empieza el Super Rugby Américas 2025 torneo de continental con tres franquicias nacionales: Dogos XV, Pampas (ex Pampas XV) y Tarucas, que es el nuevo equipo que representa al ambiente del rugby del NOA y que suple a los American Raptors, equipo de rugby de la ciudad de Denver , que no competirán esta temporada.

Selknam Rugby: Juan Cruz Reyes (Los Tordos) y Nahuel Debiassi (Teqüé). Además que el PF de Selknam es el reconocido profesor mendocino Martín Domínguez con vasta trayectoria en el área de la preparación física y alta competencia.

Primera fecha del Súper Rugby Américas

La primera fecha inicia este viernes con el juego entre Peñarol vs Dogos XV. El sábado continuará con Tarucas vs. Cobras y Yacaré vs. Selknam. Libre estará el elenco de Pampas último subcampeón de la competencia de franquicias.

Hablan los protagonistas

Nahuel Debiassi estará en la franquicia chilena Selknam, es la primera vez que compite en el Súper Rugby Américas y es rugbista de Teqüé. Es pilar derecho o izquierdo: "Estamos muy bien con muchas ganas, que empecemos. Y con ganas de jugar este nivel y sumar una experiencia profesional en una franquicia tan importante como lo es Selknam".

Martin Domínguez es el PF de Selknam. "Estamos tranquilos y bien. "Tuvimos seis semanas de pretemporada, hicimos un Camp en Viña que estuvo interesante, hicimos foco en en la parte física del rugby", dijo.

"Este torneo se está poniendo cada vez más competitivo. Esta fue una etapa diferente, porque estábamos más acostumbrados hacer pretemporadas más largas y la Súper Liga Americana de Rugby (SLAR) te lo permitía, pero ahora hay mas fechas y mas viajes, por eso estuvimos seis semanas trabajando intenso", apuntó el ex Club Alemán.

Luego Domínguez fue claro respecto a las metas para este torneo interesante e intenso: "El primer objetivo elevar nuestra performance partido a partido, y por supuesto meternos en playoff, pero sabemos que esta edición de la SRA va a hacer muy dura".