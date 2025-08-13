13 de agosto de 2025 - 09:48

Tensión en la Primera Nacional: le rescindieron el contrato a un jugador por reiteradas indisciplinas

Se trata del delantero Facundo Pons, quien no aceptó que Defensores de Belgrano le baje el salario tras perderse cinco partidos por expulsiones.

Defensores de Belgrano le rescindió el contrato a Facundo Pons por expulsiones en la Primera Nacional

En medio de un clima de tensión interna, Defensores de Belgrano anunció la rescisión del contrato de Facundo Pons, uno de los delanteros más importantes del plantel, tras una serie de episodios que desgastaron la relación con la dirigencia del club de la Primera Nacional.

Por Redacción Deportes
Según informó el club en un comunicado oficial, la decisión se tomó “de común acuerdo”, luego de que el jugador acumulara dos expulsiones en la temporada y mantuviera una fuerte discusión con directivos por una rebaja salarial aplicada como sanción disciplinaria.

La medida económica había sido adoptada por la institución luego de que Pons viera la tarjeta roja en partidos clave: en el triunfo 1 a 0 ante Mitre de Santiago del Estero y luego en la derrota 2 a 0 frente a Talleres de Escalada, partido que significó su última aparición con la camiseta rojinegra. En este último duelo, el delantero reaccionó violentamente tras ser expulsado, golpeando una puerta en la zona de vestuarios, hecho que fue registrado por testigos y que allegados del club tuvieron que contenerlo .

En su paso por el club, Pons disputó 14 partidos, todos como titular, y convirtió siete goles ante San Telmo, Estudiantes (2), Defensores Unidos, Colón, Chacarita y Nueva Chicago. Sin embargo, las reiteradas expulsiones y la posterior sanción económica deterioraron el vínculo hasta un punto de no retorno.

El ahora exdelantero de Defensores de Belgrano queda en condición de libre y podrá negociar su incorporación a otro equipo para lo que resta de la temporada de la segunda categoría del fútbol argentino.

Facundo Pons y sus compa&ntilde;eros tras convertirle a Col&oacute;n en Santa Fe por la Primera Nacional.

Facundo Pons y sus compañeros tras convertirle a Colón en Santa Fe por la Primera Nacional.

Así fue el comunicado de Defensores de Belgrano, club de la Primera Nacional

En la tarde de este martes, el club porteño decidió hacer pública la situación de Facundo Pons y lo realizó mediante un contundente comunicado:

“El Club Atlético Defensores de Belgrano informa a sus socios e hinchas que, debido a las reiteradas expulsiones producto de conductas inapropiadas para un jugador profesional, se aplicó un descuento porcentual sobre el salario del jugador Facundo Pons, lo cual derivó en una discusión con el mismo. Posteriormente, y con el objetivo de evitar inconvenientes entre las partes, se resolvió, de común acuerdo, la rescisión del vínculo contractual”, finaliza el escrito.

Por Redacción Deportes
Por Nicolás Salas
Por Sergio Faria
