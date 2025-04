Tenis: La mejor raqueta de Argentina ganó en el Open de Madrid y habrá duelo de argentinos en la otra ronda

Tenis. El jugador de tenis Francisco Cerúndolo se impuso a Harold Mayot por 6/3 y 6/4 en la segunda ronda del Madrid Open. El próximo rival será Francisco Comesaña, que no registra victorias frente a la raqueta número uno del país..

Pormenores del juego de Francisco Cerúndolo

Un tenis que no fluctuó en todo el encuentro, con drives sólidos, bien característicos de su juego, y una seguridad letal en los momentos importantes para no darle ventaja al tenista galo. Con 30 tiros ganadores y pocos errores no forzados, el argentinos se las ingenió para quedarse con un duelo clave en el inicio del certamen español.