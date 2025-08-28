28 de agosto de 2025 - 12:56

Tenis: Francisco Cerúndolo va por un lugar en la tercera ronda del US Open

La raqueta número 1 se mide con Leandro Riedi. Cerúndolo es el único jugador de tenis nacional, que sigue en carrera

Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

El jugador de tenis Francisco Cerúndolo (19°) se enfrentará este jueves con el suizo Leandro Riedi, en busca de un lugar en la tercera ronda del US Open.

El encuentro está programado para no antes de las 14 y se llevará a cabo en la Cancha 5.

Cerúndolo se metió en la segunda ronda luego de darle vuelta un partido increíble al italiano Matteo Arnaldi, en el que llegó a estar 2-0 abajo en sets.

Además este partido le sirvió para cortar con la mala racha que atravesaba en torneos de Grand Slam, ya que había caído en su debut tanto en Roland Garros como en Wimbledon.

El argentino quiere meterse por primera vez en su carrera en la tercera ronda de este torneo, en el que solo alcanzó la segunda fase en 2023 y 2024.

Del otro lado de la red estará Riedi, quien ocupa el puesto número 435 del ranking ATP y está teniendo las mejores semanas de su carrera, luego de superar la clasificación y vencer en la primera ronda al español Pedro Martínez en sets corridos.

Cerúndolo es el único argentino que sigue en carrera en este US Open, ya que este miércoles fueron eliminados en la segunda ronda Tomás Etcheverry y Francisco Comesaña.

