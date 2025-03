Tenis: Francisco Bahamonde y Marina Sansó son los campeones en primera

Menores y juveniles

En la categoría de menores se disputaron dos divisiones una categoría de federados que reparte puntos para el ranking nacional de la AAT y otra categoría no federados que es para jugadores iniciales con una participación entre los dos torneos de 160 jugadores provenientes de La Rioja San Juan San Luis y Mendoza.

Campeones y sub campeones federados en tenis

Sub 18 varones: Lucio Serrani y Juan Martín Eztala, Sub 18 damas: Catalina Grispan y Agostina Gómez. Sub 16 varones: Yasin Salde y Benjamín García. Sub 16 damas: Angelina Gargiulo e Irina Galmarini. Sub 14 varones: Lisandro Gama Castro y Joaquín Arnaez. Sub 12 caballeros: Federico Alfaro y Joaquín Alcazar. Sub 12 damas: Sol Villar y Alondra Quiroga y sub 10 varones: Benicio Lobos.

Campeones no federados

Sub 10 caballeros: Kovalenco Benjamin y Donato Pellegirno. Sub 10 Damas: Maria Pia Guevara y Pilar Chevesich. Sub 12 caballeros: Julián Robles y Simón Kovalenco. Sub 14 Damas: Narella Bernede y Rosario Pellegrino. Sub 14 caballeros: Salvador Claudeville y fermin Quijano. Sub 16 Caballeros: Enzo Angileri y Julián Ospitaletche. Sub 18 damas: Pilar Comandone y Elena Hidalgo.

Agustín Tejada es el coordinador de la competencia de tenis organizada en forma impecable por el Mendoza Tenis Club: "Como organizadores quedamos muy conformes y felices, porque batimos récords de inscripciones. Fue un torneo que quedará en el recuerdo como uno de los mejores realizados. Agradezco a todos los patrocinadores, que nos apoyaron durante la competencia".

Esta competencia pertenece al circuito de Mendoza de tenis y hubo un capítulo reservado para menores, con tenistas mendocinos, sanluiseños, riojanos y sanjuaninos..