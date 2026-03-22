Segunda caída del Deportivo Maipú, ahora cayó ante Midland

Deportivo Maipú dejó pasar una oportunidad de oro para sumar y cayó como local ante Midland por la cuenta mínima, el tanto fue convertido en el primer tiempo a los 12 minutos por Juan Vega. Es la segunda derrota del equipo mendocino en una semana porque viene de caer ante Atlanta. El próximo domingo jugara en el Malvinas Argentinas ante Godoy Cruz y esa será otra historia.

Aunque el partido empezó con un Deportivo Maipú muy incisivo durante los primeros minutos del juego ante Midland, poco a poco la visita comenzó a arriesgarse más y salir del fondo. Pero después siempre en varios pasajes del partido esperó el error ajeno para salir de contra golpe.

Después hubo algunos pasajes donde Maipú y Midland se prestan la pelota uno al otro.

Hasta que llegó el minuto 12 cuando se produjo un "Baldazo de agua fría para el local" porque se produjo el Gol de Midland: Centro de Lautaro Díaz y Juan Vega no erró, tiró al palo derecho del meta Nahuel Galardi. Mal al defensa local. Ganaba el Funebrero.

Al promediar esta etapa, el Deportivo estaba muy perdido, y la tranquilidad reina en el elenco rival. Midland se hizo fuerte y agigantó en el medio,gracias al buen trabajo de Camaño, Violini y Roseti.

Por otra parte, Marcos Roseti Juan Vega y Maxi Rogoski, cuando se juntaron, complicaron a los defensores locales.

Pero en la réplica, el Cruzado molestaba con Franco Saccone, Marcelo Eggel y Juan Gobbeto.

A Maipú le costaba generar situaciones y su rival era mas inteligente en el momento de ser prácticos. La visita no se complicó nunca.

A estas alturas Bonfigli y Mansilla no pegaban una en el medio del "Depor"

Deportivo Maipú solo apostaba por momentos al pelotazo, sin ideas y con pocas ganas. El Cruzado como pudo "creó" tres llegadas a fondo, pero no les pudo sacar provecho, porque solo terminaron en ganas y nada más.

Mejoró el Cruzado en el complemento

Los integrantes de "DM" salieron con todo y muy el equipo movedizo con Franco Saccone, por derecha. Un 4-3-3 para el Cruzado.

En los primeros minutos, mejoró en actitud el Deportivo Maipú, que tuvo dos corners al despuntar el partido, que fueron bien ejecutados por Viguet, pero que fueron repelidos por el sistema defensivo de Midland. Mejoró también el local, con la entrada de Tomás Silva que relevó a Franco Saccone. Los cambios en el Cruzado vinieron bien, porque se vio un equipo más ofensivo, pero en cada intento en profundidad, al local le faltó un poquito de fortuna.

Recién a los 22 minutos del complemento, Midland pisó el área maipucina. Hasta acá Maipú merecía algo más, pero poco a poco, si bien intentó por afuera, por adentro con pelotas detenidas, se encontró con un cerrojo defensivo terrible que tuvo en el arquero de Midland Leguizamón como mayor baluarte del equipo visitante.

Sobre el final, de los seis minutos añadidos, Agüero casi reventó el travesaño de la visita, se salvó el Midland. Un poquito más tarde, Eggel habilitó a Fernández, pero el tiro terminó bien neutralizado por el arquero de los boanerenses.

Después del partido, Mirko Bonfigli dijo: "regalamos un tiempo. Estamos tristes, pero no preocupados. Tenemos que resolver algunas cosas. Ellos se encontraron con un gol, cuando mejor estábamos. El segundo tiempo fue muy desordenado, pero teníamos que hacer el gol, pero no se pudo. Siempre apuntamos estar en los primeros puestos, pero los responsables somos notros".

Luego Matías Viguet, de buena faena desde que ingresó ante Midland, expresó. "Estoy dolido por el hincha que nos acompaña y alienta. Midland se tiró atrás y cerraron los caminos, pero no nos preocupa porque faltan muchas fechas. Ante Godoy Cruz será un partido importante sabemos que será lindo partido y trataremos de corregir los errores durante la semana. Maipú está para más, hay que ir partido a partido, pero tenemos un buen equipo y tiempo para mejorar".

¿Cómo vienen?

Deportivo Maipú viene de de una dura derrota ante Atlanta por 3 a 1 el fin de semana pasado, y un laborioso empate 2 a 2 en Tucumán ante San Martín, el Cruzado buscará reecontrarse con la alegría en su reducto frente a su gente, donde su único triunfo hasta el momento en el torneo.

Deportivo Maipú - Atlético de Rafaela, por la Primera Nacional Deportivo Maipú vuelve a jugar en casa Deportivo Maipú

Es cierto que los resultados no son los mejores hasta el momento, pero desde lo futbolístico el equipo no está tan mal. Después de un arranque negativo en Carlos Casares, jugó sus mejores partidos ante Atlético de Rafaela y el Santo del norte del país. Allí pareció encontrar el estado de forma ideal para convertirse en un hueso duro de roer, pero el traspié de la última presentación lo hizo retroceder.

Entendiendo que el panorama no es totalmente oscuro y a modo de mensaje de respaldo a sus jugadores, el entrenador Alexis Matteo tomaría la determinación de sostener al mismo once inicial de cara a este domingo. Tampoco habrá cambios respecto al esquema táctico.

Atlanta vs Deportivo Maipú El Cruzado y el Bohemio no se sacan ventaja y empatan sin goles en Villa Crespo. PrensaMaipú

Enfrente estará Midland, un equipo que viene de lograr el ascenso en la Primera B Metropolitana y que ha estirado su buen andar en el arranque de este año con Joaquín Iturrería en el banco de los suplentes. Perdió en el debut ante Gimnasia de Jujuy, pero luego se recuperó y metió dos empates (Quilmes, Almagro) y una victoria (frente a Colegiales).

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Datos del partido:

Estadio: Omar Sperdutti

Árbitro: Matías Billone Carpio

Hora: 19

TV: LPF Play

Minuto a minuto y estadísticas: