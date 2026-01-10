Se formó en un gigante de Europa, se retiró joven y hoy enfrenta su momento más duro

A los 27 años dejó el fútbol europeo por una enfermedad y ahora conmovió al mundo con un mensaje estremecedor sobre su salud.

De ser la futura promesa de un gigante de Europa a luchar por su vida debido a una grave enfermedad.

Lamisha Musonda, ex futbolista belga surgido de las divisiones juveniles del Chelsea y que tuvo un breve paso por el fútbol de Europa, conmocionó al mundo del fútbol con un mensaje profundamente emotivo publicado en su cuenta de Instagram, donde confirmó que su estado de salud es crítico y que probablemente le quedan solo pocos días de vida.

Musonda, de 33 años, se formó en Anderlecht antes de llegar al Chelsea en 2012 junto a sus hermanos, aunque no llegó a debutar con el primer equipo. Tras su paso por las inferiores de Stamford Bridge, su carrera continuó en clubes como KV Mechelen en Bélgica, equipos de España y el Mazembe de la República Democrática del Congo, hasta que se vio obligado a retirarse del fútbol profesional en 2020 por razones de salud.

image En su conmovedora publicación, el ex mediocampista reflexionó sobre su vida y su pasado en el deporte, agradeciendo el apoyo de quienes lo acompañaron a lo largo de su trayectoria y destacando la importancia de los recuerdos compartidos. “Al darme cuenta de que solo me quedan unos días, también entiendo que tuve a mucha gente a mi lado y siempre apreciaré los recuerdos”, escribió, acompañado de imágenes que evocan su carrera y experiencias personales.

Musonda agregó que los últimos años han sido “especialmente difíciles” debido al empeoramiento de su salud, y admitió que se encuentra luchando por mantenerse con vida. A través de su mensaje, también solicitó oraciones y apoyo para él y su familia en este momento tan delicado.

image Qué enfermedad está atravesando el mediocampista que surgió en el Chelsea Hasta el momento no se ha confirmado oficialmente cuál es la enfermedad exacta que padece Lamisha Musonda. En su mensaje en redes, el exfutbolista (que ha estado luchando con un problema de salud durante los últimos años y cuyo estado se ha vuelto crítico) no especificó una diagnóstico concreto ni reveló el nombre de la enfermedad que lo aqueja, solo que su situación es grave y está “luchando por sobrevivir”

La noticia no solo despertó conmoción entre sus seguidores, sino también en el ámbito deportivo, donde ex compañeros y figuras del fútbol expresaron su solidaridad hacia Musonda y su familia tras conocer su situación. image