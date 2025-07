Se conocieron a los 12 jugadores de Boca que son intransferible para Riquelme

Boca transita un mercado de pases algo estancado, ya que desde el comienzo del Mundial de Clubes que no llega ni se va ningún jugador. En medio de la conformación del plantel liderado por Miguel Ángel Russo, se develaron detalles sobre las intenciones de Juan Román Riquelme con algunos de los futbolistas.

Franco Colapinto explica la verdad sobre un posible cambio de pilotos en Alpine: "no terminó de encajar..."

El presidente de la institución cree que existen ciertos jugadores dan la talla para estar en el club y que serán importantes durante este semestre. Se trata de 12 nombres muy fuertes, que el mandatario no tiene ningún tipo de intención de desprenderse.

De acuerdo con el periodista Ezequiel Sosa "son 12 nombres, de acá de Boca no se van . O porque son parte de la columna vertebral, o porque no jugaron mucho pero van a sumar minutos y los quieren recuperar y serán fundamentales para Miguel Ángel Russo. Hay algunos nombres que van a generar polémica y van a sorprender, pero el motivo es que este semestre pretenden que sean importantes" , comenzó el periodista de TyC Sports quien dio los nombres y los motivos de sus permanencias:

Luego, el comunicador avanzó en los nombres: "Barinaga es uno de los que me dijeron que está en esa lista de jugadores que no se van a ir. Creen que con Russo este semestre puede sumar minutos. Después dependerá de él. No tiene dueño el lateral derecho, en la izquierda está Blanco. Van a apostar por recuperar a Barinaga. Si lo defiende en la cancha, se puede convertir en el cuatro titular", contó Sosa.

boca mundial de clubes2.jpg A pesar de lo dicho en la previa, Boca no pudo con los oceánicos y reconsideró la vigencia de varios jugadores luego del resultado.

"Rodrigo Battaglia, pilar fundamental, parte de la columna vertebral de Boca. Alan Velasco, jugador del que vieron cosas en el Mundial de Clubes que gustaron. Carlos Palacios, otro de los que creen que puede dar mucho más. Lo quieren acá. Son dos jugadores que Riquelme hizo mucha fuerza para traer aquí. Los venía siguiendo hace más de un año, hay una apuesta grande ahí. Si alguien viene a preguntar por ellos, ni pregunten, porque se quedan en Boca", prosiguió Sosa.

Luego, dio las razones que tiene el club para retener a los últimos jugadores ofensivos: "Merentiel es fija, Cavani también. No se va. Se queda en Boca. Y sumo uno más: Brian Aguirre. Tal vez es el otro nombre que puede sorprender. Ha jugado poco hasta acá. Creen que con Russo puede levantar. No quiere decir que el resto sea prescindible, pero si aparece una oferta, escuchan", sentenció.