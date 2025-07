Franco Colapinto explica la verdad sobre un posible cambio de pilotos en Alpine: "no terminó de encajar..."

De acuerdo con el sitio inglés The Race, Flavio Briatore habría mantenido conversaciones con Mercedes durante el Gran Premio de Austria para consultar acerca de la disponibilidad de su piloto reserva, Valtteri Bottas , en caso de que Alpine quiera reemplazar al argentino. A raíz de estas versiones, el pilarense no se alarmó y parece tomarse todo con tranquilidad.

Ante este turbulento panorama, el joven de 22 años fue consultado acerca de lo que piensa sobre ser relevado de su puesto como piloto titular: “No, no estoy realmente preocupado. Creo que (Falvio Briatore) me ha brindado mucho apoyo y confía en mí ”, dijo el piloto argentino, de acuerdo con lo informado por MotorSport.

Sobre su rendimiento en el Red Bull Ring, Colapinto aclaró: “Creo que, como equipo, estamos enfocados en mejorar el auto. Hoy nos vimos un poco débiles y necesitamos dar un paso adelante. Siento que el auto ha sido un poco complicado de manejar para mí en este momento. No es muy consistente. Es rápido, pero no me dio la confianza que necesitaba para empujar en las curvas rápidas. Fue un fin de semana difícil. En general creo que dimos algunos pasos hacia adelante, pero sentí que algo no terminó de encajar”, se lamentó.