Batacazo en el Mundial de Clubes: Guardiola lo marginó y fue la figura del Al Hilal ante el Manchester City

Embed - Manchester City vs Al Hilal (3-4) | Resumen | Highlights Mundial de Clubes FIFA 2025™

Lo curioso es que también podemos encontrar a un antiguo jugador del Manchester City, quien disputó un partido especial. Se trata de Joao Cancelo, lateral derecho, quien supo jugar en el cuadro inglés en 2019 y allí disputó un total de 154 partidos, en un ciclo que estuvo marcado por varias diferencias con Pep Guardiola y fue apartado teniendo que buscar lugar cedido en clubes como Bayern Munich y Barcelona hasta su salida definitiva rumbo a Al Hilal en agosto del año pasado.

philfodenvx_514539632_18070804028509053_7442027362059889246_n.jpg Joao Cancelo con Phil Foden, su excompañero en el Manchester City

“Teníamos diferencias, no un enfrentamiento, teníamos opiniones diferentes. Tengo una personalidad muy fuerte y él también. Pero es él quien manda. No quería seguir en Manchester City y ellos tampoco querían que yo siguiera. Así que hubo varias razones para irme a Al Hilal“, había comentado el jugador antes de emigrar rumbo a Medio Oriente.

En su paso por el City, Cancelo celebró un total de ocho títulos, entre ellos destaca la Champions League de la temporada 2022/2023 y la Premier League de la temporada 2021/2022, que fue en la que más jugó. Además, también obtuvo una Supercopa de Europa, otros dos títulos de Premier, dos Copa de la Liga y una FA Cup.

Si bien en esta ocasión eligió el silencio, lo cierto es que en el pasado sus roces con Guardiola fueron moneda corriente: “Se dijeron mentiras. Nunca he sido un mal compañero para nadie. No tengo ningún complejo de superioridad o inferioridad hacia ellos, pero esa es la opinión del entrenador. El Manchester City fue un poco desagradecido conmigo cuando me dijeron eso, porque yo fui un jugador muy importante en los años que estuve allí”, respondió en diálogo con el diario portugués A Bola.

“La gente sólo se acordará de esto porque el señor Guardiola tiene mucha más fuerza que yo cuando dice algo y prefiero guardármelo para mí. Prefiero saber que estoy diciendo la verdad, me siento realizado con lo que hice. Soy una persona transparente, nunca miento“, sentenció en aquella entrevista el futbolista que se concentra para la siguiente instancia del Mundial de Clubes.