Se conocieron los nombres de los 3 futbolistas de Boca que no serán tenidos en cuenta por Miguel Ángel Russo

Franco Colapinto explica la verdad sobre un posible cambio de pilotos en Alpine: "no terminó de encajar..."

Miguel Ángel Russo dio órdenes del inicio de los entrenamientos y, tras analizar el plantel, decidió que tres futbolistas no se presenten en el Predio de Ezeiza y se entrenen por separado.

El entrenador xeneize no tendrá en cuenta a Cristian Lema, Esteban Rolón y a Simón Rivero , que está colgado desde principio de año, luego de regresar de préstamos desde Unión de Santa Fe a finales de 2024 y desde entonces no volvió a jugar, ni siquiera en Reserva.

Por otra parte, en lo que va del 2025, Lema no sumó minutos y solo fue convocado a dos partidos. Por el lado de Rolón, desde la cesión de Belgrano no sumó minutos desde su regreso al club y Russo tomó la decisión de no contar con él para el Mundial de Clubes.