Se agrandó la familia: nació el "primo" de Franco Colapinto

"¡Bienvenido al mundo pequeño! Rachel y el bebé están sanos y felices", fue el mensaje de Vowles en sus diferentes cuentas, en un posteo que no solo contó con un like de Colapinto, sino que se llenó de saludos de la fanaticada argentina: "Felicidades tío"; "Tío James is a daddy now"; "FELICIDADES TIO DEL CORAZON ! El pueblo Argentino te abraza a la distancia"; "Felicitaciones tío James!!!!" y "Daleeeee tiooo, tenemos primooo".