Rugby: Pampas venció en forma ajustada y sobre el final a Tarucas

Pampas se quedó con un valioso triunfo en Súper Rugby su visita a Tucumán, tras doblegar a Tarucas por 15 a 14. Dos tries por intermedio de Federico Lavanini y Santiago Pernas, y un penal sobre el epílogo por parte de Estanislao Renthel, quien además aportó una conversión, le dieron la segunda victoria al equipo de Rugby dirigido por Juan Manuel Leguizamón.

Ganó el buen rugby

En una tarde noche calurosa, ambos elencos de rugby brindaron lo mejor de sí para un partido que no menguó en su intensidad a lo largo de los 80 minutos y que tuvo resultado incierto hasta la última jugada. Pampas arrancó mejor y se puso arriba con el try de Federico Lavanini, pero el local no sintió el golpe y devolvió rápidamente gentilezas con una buena jugada de sus backs que apoyó el wing Tomás Vanni.