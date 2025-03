Rugby: Pampas llegó a la cima del torneo del Súper Rugby Américas

Rugby: Los Pumas 7s hicieron historia y se consagraron campeones del Seven de Hong Kong tras vencer a Francia

Rugby: Los Pumas 7'S piensan en el seven de Singapur

La próxima jornada del súper rugby de franquicias, la última de la primera vuelta, se llevará a cabo el fin de semana que viene con los siguientes compromisos: Pampas vs. Cobras, Yacaré XV vs. Dogos y Tarucas vs. Peñarol.