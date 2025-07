Rugby: Los Pumas y una importante victoria frente a Los Teros uruguayos

En el estadio Ernesto Martearena de la ciudad de Salta, y en el marco del denominado Derby Sudamericano de Rugby , el seleccionado mayor de la Argentina venció a su similar del Uruguay por 52-17, y cerró con una victoria la ventana del mes de julio. El mendocino Rodrigo isgró anotó un try de película.

A los 3' durante el primer avance de la selección nacional, el juez Gianluca Gnecchi decidió pitar la infracción para colocar el 7-0 del seleccionado mayor local a través de un try penal. Más tarde el XV oriental empató las acciones al cuarto de hora: Felipe Aliaga se zambulló en el ingoal de Los Pumas y apoyó para Los Teros. El back "Celeste" Santiago Álvarez igualó las acciones en Salta. El score quedó 7 a 7.

Recién a cuatro minutos del final de la primera fracción, Matías Moroni impuso su potencia y aventajó a la selección argentina, por 12-7, pero Nicolás Roger falló la conversión. Lamentablemente, el apertura no estuvo fino en la patada y Los Pumas no lograron sumar.

Mejor fue el complemento

En el complemento, a los 3' hubo penal para los uruguayos, Santiago Álvarez anotó los tres puntos para Los Teros. Ganaba Argentina 12-10. Pero un minuto más tarde, Julián Montoya apoyó para la selección argentina y puso todo: 17 a 10, para Los Pumas. Además, esta vez Roger convirtió y no falló su patada y dejó todo 19-10.

Después casi a los 10 minutos de juego el "Pelusa" Cordero marcó un try, pero el santiagueño Nicolás Roger volvió a fallar frente a los palos y todo quedó 24-10 para la selección argentina.

Cinco minutos más tarde, los Celestes reaccionaron y anotaron un try: Ignacio Álvarez se lució y apoyó para Los Teros. El otro Alvarez, Santiago, no erró el puntapié a los palos y dejó todo: 24-17.

Más tarde, a los 17 minutos hubo un Try de Argentina: Tras varios pick and go, Justo Piccardo apoyó para Los Pumas y selló el 29-17. Afortunadamente, el apertura Roger hizo efectiva la conversión y consiguió el 31-17.

En la mejor jugada de esta fracción a los 23 minutos, el mendocino Rodrigo Isgró se escapó por la punta derecha y logró el 36-17. El "10" de la selección nacional acertó la conversión y Los Pumas pusieron el marcador por 38-17 a su favor.

Cerca de la media hora de juego, hubo un Try para Argentina y fue el cordobés Agustín Moyano, que logró su primera concreción en el seleccionado mayor. Nicolás Roger colocó el 45-17 para el mayor.

Cinco minutos más tarde, el santiaguero Roger sumó su conquista al marcador, y con la conversión efectiva, Argentina llegaba a los 52-17 y así le ponía el moño a un triunfo muy importante para el elenco orientado por Felipe Contepomi..

Síntesis

Los Pumas: Mayco Vivas, Julián Montoya (C), Francisco Gómez Kodela, Guido Petti, Pedro Rubiolo, Pablo Matera, Benjamín Grondona, Joaquín Moro, Simón Benítez Cruz, Nicolás Roger, Santiago Pernas, Justo Piccardo, Matías Moroni, Rodrigo Isgró y Benjamín Elizalde

Suplentes: Bautista Bernasconi, Nahuel Tetaz, Francisco Coria, Lucas Paulos, Nicolás D'Amorim, Agustín Moyano, Faustino Sánchez y Santiago Cordero.

Los Teros: Mateo Sanguinetti, German Kessler, Diego Arbelo, Felipe Aliaga, Manuel Leindekar, Manuel Ardao, Lucas Bianchi, Manuel Diana, Santiago Alvarez, Felipe Etcheverry, Ignacio Alvarez, Andrés Vilaseca, 13. Felipe Arcos, Bautista Basso y Juan González.

Suplentes:16. Facundo Gattas, 17. Francisco Suarez, 18. Santiago Peculo, 19. Ignacio Dotti, 20. Carlos Deus, 21. Santiago Civetta, 22. Juan Manuel Tafernaberry, 23. Icaro Amarillo.

Parcial: Argentina 12, Uruguay 7.