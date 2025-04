Rugby: En la octava fecha hubo triunfos de Dogos, Selknam y Yacaré XV

Comenzó la segunda ronda del Super Rugby Américas y el equipo cordobés de rugby Dogos logró un triunfo importantísimo por 22-8 en la cancha del CASI. Le cortó la racha positiva a Pampas, que hasta el momento no había perdido ningún encuentro, y además trepó temporalmente al tercer lugar de la tabla, posicionándose para defender el título.

Con el equipo cordobés mejor plantado y aprovechando las escasas llegadas a zona de peligro rival , el pie de Juan Bautista Baronio fue la via para sumar. Con tres penales del apertura, Dogos se fue al descanso 9-0 arriba.

El segundo tiempo mostró al equipo local con otra cara, al menos en los minutos iniciales. Federico Lavanini vulneró finalmente el ingoal rival y sumó los primeros puntos para quedar 9-5 abajo en el score. A continuación, un penal de Baronio y otro de Renthel movieron el tanteador antes de llegar a los 9 minutos.

Quedó tiempo por jugar donde lo único destacado fue cuando el "10" de Dogos estiró un poco más la diferencia con un envío a los palos.

La franquicia paraguaya se quedó con triunfo ante los uruguayos de Peñarol

Jornada de buen rugby para Yacare XV. El equipo que conduce Ricardo Lefort manejó los hilos de un partido que se preveía más complejo, ayudado por una lluvia constante.

El primer tiempo tuvo un claro dominio local que pudo manejar las condiciones climáticas en el estadio: Héroes de Curupayty a partir del dominio de los forwards y la gestión del eficiente Lamas.

Fueron tres tries de Yacare XV, dos iniciados en el line y el tercero por la punta.

A los 20 minutos, el primer try lo apoyó el octavo Santiago Ruiz después de un line, que convertido por Joaquín Lamas, puso al frente al anfitrión que estaba en desventaja 3 a 0 por el penal temprano de Felipe Etcheverry.

Nuevamente, Peñarol se puso al frente con un buen try del wing Bautista Basso. Un maul de line fue detenido por la defensa y rápidamente, el balón voló hacia la derecha con buenos pases de Etcheverry y Amaya para el try en la bandera.

El apertura luego recibió una tarjeta amarilla por un knock-on intencional y, enseguida, el jugador extra le permitió al fullback Julián Quetglas llegar al try

El siguiente try llegó con un segundo jugador de Peñarol Rugby en el sin bin por la amarilla al centro Bautista Farise.

El hooker Axel Zapata atacó desde un line, corrió 25 yardas sin ser frenado para que su equipo se vaya al descanso liderando 19-7.

Dos tries en rápida sucesión le permitieron a Yacare XV encarar los últimos minutos con la tranquilidad del rugby resultado.

Primero llegó al try el wing Juan González después de un período de control paraguayo y un pase final de Lamas para dejarlo de cara al try que valió el punto bonus.

Siete minutos más tarde, a los 64 minutos, hubo un try penal forzado en un scrum en claro avance.

Peñarol buscó sobre el final llegar, al menos, a un segundo try para vender cara la derrota. La defensa local no le permitió espacios y el cierre fue a puro festejo local.

En Chile ganaron los Selknam

Bajo el sol de Santiago de Chile, el anfitrión Selknam se quedó con el merecido triunfo ante el XV brasileño de Cobras, por 39 a 19.

Que haya sido merecido no implica que Cobras Brasil Rugby no haya tenido buenos momentos de rugby. No ha podido sumar 80 minutos de rugby continuo, pero con ráfagas, el equipo con doble base en San Pablo y Jacareí, tiene momentos de buen rugby. Aún derrotado, sus ganas de sumar lo llevaron al try.

Fue mejor Selknam que comenzó buscando desde un comienzo y llegando al try al séptimo minuto mostrando dinamismo y visión – el fullback Tomás Salas lanzó un gran pase que el centro Nicolás Saab tomó sobre el touch derecho para llegar a su primer try esta temporada.

Salas tuvo un rol en el siguiente try, aunque apoyado por el potente centro brasilero Robert Tenorio. El fullback chileno dudó ante el kick de Lucas C. Tranquez y fue Tenorio quien se fue debajo de los postes para que su apertura ponga al visitante al frente dos minutos más tarde.

El ida y vuelta continuó y desde un penal, maul y line, llegó Salvador Lues para volver a poner a Selknam adelante.

Sobre los 20 minutos, dos veces el local perdió el balón en situación de try y en vez de controlar el desarrollo del partido con la tranquilidad del marcador, le permitió a Cobras Brasil Rugby volver a poner al frente cuando el movedizo medioscrum Felipe Gonçalves leyó la defensa y se fue al try desde un ruck en los 25 metros. La conversión de Tranquez volvió a poner al equipo arriba, pero a los 34 minutos, siete después del try, perdió el liderazgo.

Raimundo Martínez, que esta temporada ha jugado de hooker, mantuvo el rol de lanzar el balón en el lineout a pesar de estar jugando de ala. Un lanzamiento suyo fue interceptado por Brasil, aunque el balón suelto fue recuperado por el internacional chileno que con potencia llegó al try que cerró el marcador del primer tiempo en favor del local por 17 a 14.

El try del bonus fue del segunda línea Agustín Toth a poco de regresar del descanso que se filtró entre la defensa brasilera después de jugar un penal rápido cerca de la línea de try rival.

Después de que Cobras no pudiera llegar al try, fue Joaquín Iglesias quien si apoyó en el otro ingoal después de varias fases posteriores a un line ganado en ataque.

El ingresado Gabriel Souza Oliveira recibió una tarjeta roja por un golpe peligroso, tras el llamado del TMO. Segundos antes, su compañero Vicente Galvão había recibido una tarjeta amarilla, por lo que durante tres minutos, Cobras quedó reducido a doce jugadores, ya que la primera amarilla había sido a Adrio Melo.

Selknam no aprovechó esos primeros minutos, lanzando torcido un line y cometiendo un penal.

Con dos jugadores extras, llegó el try del ingresado Augusto Bohme empujando desde un maul de line a cinco del final.

Sin importar la diferencia numérica, el balón voló a la punta derecha donde aún en el tackle, el centro de Cobras Tenorio apoyó su segundo try.

Aún pudiendo patear al touch y dar por terminado el partido, la visita quiso salir jugando de su propio campo, con orgullo buscando un punto bonus defensivo que no sólo no llegó, si no que se alejó.

Un pase mal hecho generó una recuperación del balón por parte de Selknam que terminó el partido con un try de Marcelo Torrealba.

Próxima fecha del Súper rugby

Pampas vs Tarucas; Cobras vs. Dogos y Selknam vs. Peñarol. Libre quedó Yacarés XV