Rugby: Banco Mendoza es el líder porque ganó a Los Tordos y hay dos escoltas

Rugby: El seven de Singapur a la vuelta de la esquina

El actual líder Banco Mendoza se impuso a Los Tordos RC por 42-23. Los puntos del Tricolor de Chacras que sumaron para la victoria final se desmenuzan así: tries de Fabricio Stirpa, Luciano Gutierrez, Juan Manuel Poblete, Bruno Marianetti y Nicolás Herrera, más 3 penales y 4 conversiones de Fabricio Stirpa.

Los Azulgranas sumaron con tries de Gino Ambrosi y Juan Marchena, más 2 conversiones y 3 penales de Tomás Arrigoni.

Pero en los segundos 40 minutos de la mano de Tao Correa Llano, Tomas Videla, Agustin De maría y federico Giménez el quince de Octavio Aguilera pateó el tablero y terminó ganando los tres puntos: 34-24.

Bien los Ex Patos

Universitario de San Juan (Ex UN San Juan) venció a Mendoza RC por 35-32.Los ex Patos sacaron una diferencia de varios puntos, sin embargo Los Conejitos se acercaron y casi lo dan vuelta en el final. Los Tantos de Universitario de San Juan fueron por tries de Alan Pedrol (2), Fernando Graffigna, Gerónimo Adarvez y Gerónimo Arabel, más 2 conversiones y 2 penales de Teo Azar.

Los Conejos por su parte sumaron con tries de Jeremías Riquelme (2), Tomás Canedo, Laureano Valle y Santiago Puppato, más 2 conversiones de Tomás Canedo y un penal de Martín Muscará.

San Juan RC, una máquina topadora de Rugby

El XV de San Juan RC derrotó a Universitario de Mendoza por 50 a 7. Los tantos del Piuquén fueron por los tries de Bautista Scadding (2), Santiago Peñafort, Felipe González, Santiago Albarracín, Manuel Cúneo y Estiliano Batezatti, más 6 conversiones y un penal de Estiliano Batezatti.

Los Verdes de Universitario sumaron con el try de Danilo Román y la conversión de Ricardo Vildoza.

La T Azul sumó ante Peuma

Los resultados de la jornada fueron Teque 32, Peumayén 18. Los tantos de los Azules fueron por tries de Gabriel Regules (2), Jerónimo Llorens, Luciano Castellanos y Enzo Falaschi. Más dos conversiones y un penal de Enzo Falaschi.

En tanto Los Toros sumaron con tries de Julián Cardozo, Evaristo Tahan y Luciano Olguín, más un penal de Guido Scopel.

Posiciones

Las posiciones están: 1° CPBM, 9 puntos; 2° Liceo y Teqüe 8; 3° Marista y San Juan RC, UN San Juan, 5; 4° Universitario, 4; 5° Los Tordos 1, Peumayen, y Mendoza RC, 1.

¿Qué se viene ahora?

La tercera fecha se disputarse el 12 de abril Banco mendoza recibe a Marista; Peumayen es locatario de San Juan RC; Liceo se verá las caras con Uiversitario de Mendoza; Mendoza RC será visitado por Teque y en la Pajarera Los Tordos serán dueños de casa frente a Universitario de San Juan..