Rossi aseguró que no quiso irse de Boca

El arquero Agustín Rossi afirmó que su salida de Boca en 2023 se produjo por la imposibilidad de alcanzar un acuerdo contractual con la dirigencia y aseguró que su intención había sido continuar en el club.

Tras la clasificación de Flamengo a la final de la Copa Libertadores frente a Racing, Rossi declaró a ESPN que “existieron conversaciones tempranas para extender el contrato, pero que no prosperaron”. Y además, el arquero indicó que mantuvo su postura de permanencia hasta que las negociaciones se estancaron y el vínculo se deterioró.

El arquero ya había expuesto su posición en 2023, cuando había señalado que el proceso se desarrolló en un contexto de alta exposición pública, y reiteró que durante la disputa contractual continuó atajando y que su entorno resultó afectado por declaraciones surgidas desde el club.

El conflicto se originó con más de un año de anticipación al vencimiento del contrato. El entorno del futbolista planteó que la remuneración estaba por debajo del nivel correspondiente a su rendimiento.

La dirigencia, entonces encabezada por Jorge Ameal y con el Consejo del Fútbol a cargo de las tratativas, ofreció un contrato hasta diciembre de 2026, con cláusula superior a 20 millones de dólares, un total bruto de 11 millones por la extensión y un anticipo del 40 por ciento del primer año.

La contrapropuesta del representante de Rossi incluyó contrato hasta diciembre de 2025, cláusula inferior a 18 millones de dólares, un total neto de 11 millones y la inclusión de la compra del pase dentro del monto requerido. Las condiciones no fueron aceptadas por Boca, aunque el arquero continuó como titular y tuvo participación decisiva en la Copa de la Liga Profesional 2022.

La relación finalizó cuando Boca tomó conocimiento a través de la comunicación oficial de Flamengo del precontrato firmado por Rossi para incorporarse libre en julio de 2023.

A partir de ese hecho, el cuerpo técnico de Hugo Ibarra dejó de considerarlo y el club acordó su cesión a Al-Nassr, donde actuó de manera limitada antes de pasar al conjunto brasileño.