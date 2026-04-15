River y Carabobo igualan sin goles por la Copa Sudamericana

River y Carabobo de Venezuela, empatan sin goles en el marco de la segunda fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana. Partido que se está disputando en el Más Monumental, con arbitraje de Kevin Ortega.

El equipo dirigido por Chacho Coudet viene de empatar en su debut igualó 1 a 1 como visitante ante Blooming de Bolivia en un duelo donde mezcló pasajes de buen juego con otros de poca claridad. El Millo jugó desde los 3 minutos del primer tiempo con 10 jugadores tras la expulsión de Martínez Quarta.

Blooming vs River Plate Un desborde de Fabricio Bustos por la derecha, quien sacó un centro a media altura al centro del área y Sebastián Driussi, de primera y de volea puso el primero para el Millonario. @RiverPlate Las formaciones River - Carabobo: River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Matías Viña; Kevin Castaño, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Juan Fernando Quintero; Ian Subiabre y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet

Carabobo: Lucas Bruera; Alexander González, Jonathan Bilbao, Ezequiel Neira, Jean Fuentes, Juan Camilo Pérez; Maurice Cova, Matías Núñez, Edson Castillo; Joshuan Berríos, Eric Ramírez. DT: Daniel Farías.

Datos del partido: Estadio: Más Monumental

Árbitro: Kevin Ortega (Perú) Minuto a minuto y estadísticas de River - Carabobo: Embed