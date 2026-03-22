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River vence a Estudiantes de Río Cuarto, con un gol de Montiel

River encontró la apertura del marcador luego de un penal sancionado a través del VAR. El equipo de Coudet suma su tercer triunfo consecutivo.

Gonzalo Montiel volvió a ser desequilibrante en River y abrió el juego desde el punto penal.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La primera parte no tuvo demasiadas emociones. River intentó plantarse en campo rival, gracias a su amplia jerarquía individual, respecto del equipo local, pero sin un dominio abrumador. Los arqueros fueron expectadores de lujo en ese arranque del juego.

Estudiantes (RC) no presentó demasiadas intenciones ofensivas: sus laterales no estaban pensados para pasar al ataque y su mediocampo se dedicó más a cortar el circuito millonario que para generar juego. River entendió el escenario, pero no consiguió sortear esa voluntad del rival, que corrió y no cedió metros en su campo. Lanzado Montiel al ataque, el Millonario intentó tener amplitud en el campo de juego.

River Plate
Joaquín Freitas fue otra vez titular y mostró algunos destellos de su talento.

Joaquín Freitas fue otra vez titular y mostró algunos destellos de su talento.

Pasada la media hora de juego, el León empezó a correr sobre la izquierda de su ataque, donde Montiel ofrecía espacios en sus travesías ofensivas. Alanis fue el hombre mejor posicionado para encabezar una serie de contragolpes que no tuvieron una buena finalización. River ya no estuvo tan cómodo en el partido. Sin la tenencia y sin poder acomodarse en campo rival, perdió frescura y desequilibrio.

En el tramo final de la etapa, se dio una situación que pudo significar penal para los de Coudet: Valenti tocó el balón con la mano ante un intento ofensivo de Montiel, aunque, tras ser revisada en el VAR, se confirmó que el jugador local estaba fuera del área.

En el cierre, quedó tiempo para una más: un remate de media distancia de Moreno que provocó la enorme reacción de Lastra y el posterior despeje de Ojeda.

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River no puede cambiar las formas en el arranque del segundo tiempo. Aunque intenta ser prolijo, abusa del pase al pie y no ataca los espacios. Estudiantes propone un cerrojo defensivo sobre su campo y el buen rendimiento de sus volantes es la clave del empate sin goles.

Y ese buen rendimiento defensivo dio un paso al frente sobre los 12'. González aprovechó un flojo despeje de Martínez Cuarta y desató la locura de los hinchas locales. Sin embargo, Nazareno Arasa, vía VAR, retrocedió la acción por offside.

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Y de esa acción, llegó una situación sobre el área local, donde el mendocino Cobos pisó a Driussi y, otra vez vía VAR, Arasa sancionó penal para el Millonario. Montiel se encargó de su ejecución y convirtió.

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El León se sintió golpeado por la situación y dio un paso al frente en busca del empate. Lanzado sobre el costado derecho de su ataque, llegó con un puñado de centros que lo acercaron a Beltrán. Sin embargo, fallaron en la definición.

Minuto a minuto y estadísticas:

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