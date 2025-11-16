River Plate se juega el ingreso a la Copa Libertadores ante Vélez: hora, TV, formaciones

River Plate , que viene de perder ante Boca, visitará este domingo a Vélez Sarsfield en el marco de la última fecha del Grupo B del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. Se disputará en el estadio José Amalfitani desde las 17 horas, con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer.

El equipo de Marcelo Gallardo viene de caer 2-0 ante Boca en el Superclásico, donde dejó una pauperrima imagen ante su máximo rival . No pateó al arco y acrecentó la crisis al quedar complicado para clasificar a la próxima Copa Libertadores de América.

Para meterse en los playoffs de este Torneo Clausura, River solo deberá ganarle a Vélez, pero, en caso de empatar o perder, victorias de equipos como San Martín de San Juan, Talleres de Córdoba, Sarmiento de Junín o Gimnasia La Plata podrían dejarlo en la cornisa o hasta eliminarlo del campeonato.

Por otro lado, para darse su clasificación a la edición 2026 del certamen continental, deberá ganarle al Fortín y que Argentinos Juniors pierda ante Estudiantes de La Plata para, al menos, entrar en la fase preliminar. Si sucediese esto y Lanús conquistase la Copa Sudamericana, el Granate liberará cupo y el Millonario ingresará a la fase de grupos.

Para este partido, el director técnico tendrá la baja del colombiano Kevin Castaño, de gira con su selección por la fecha FIFA , de Lucas Martínez Quarta y de Marcos Acuña, ambos no disponibles por llegar a la quinta amarilla ante Boca.

Por ello, Enzo Pérez reaparecería en el mediocampo reemplazando a Martínez Quarta mientras que Fabricio Bustos y Milton Casco ingresarían por el lesionado Gonzalo Montiel y Acuña, respectivamente. Además, Giuliano Galoppo o Santiago Lencina pelean por el lugar que dejará Maximiliano Meza que, el domingo ante Boca, tuvo que ser sustituido a mitad del primer tiempo por una avulsión en el tendón rotuliano de su rodilla izquierda, por lo que estará tres meses sin jugar.

El colombiano Juan Fernando Quintero volvería a ser titular reemplazando a su compatriota Castaño y hará que se rompa la línea de cinco defensores, parándose detrás de los dos delanteros que serán Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.

mellisox Fútbol. El director técnico de Vélez Sarsfield, Guillermo Barros Schelotto, el mejor coach de la fecha NA

Por su parte, el equipo de Guillermo Barros Schelotto viene de perder, el lunes en el estadio Juan Carmelo Zerillo, 2-0 ante Gimnasia La Plata en el marco de la anteúltima fecha del Grupo B del Torneo Clausura. A pesar de ya estar clasificado a los octavos de final del certamen, Vélez puso en riesgo su localía en los mismos y, de caer ante River y darse otros resultados, podría terminar en los últimos puestos de clasificación lo que lo haría ser visitante en la fase eliminatoria.

Probables formaciones de Vélez Sarsfield - River Plate:

Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Thiago Silveiro, Aaron Quiros, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Maher Carrizo, Francisco Pizzini, Bruno Valdes; Dilan Godoy. DT: Guillermo Barros Schelotto.

River Plate: Franco Armani; Fabricio Bustos, Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Milton Casco; Enzo Pérez, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo o Santiago Lencina, Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Datos del partido:

Estadio: José Amalfitani

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Adrián Franklin

Hora: 17

TV: TNT Sports

Minuto a minuto y estadísticas: