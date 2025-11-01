1 de noviembre de 2025 - 19:44

River Plate quiere recuperarse ante Gimnasia de La Plata: hora, TV, formaciones

En el estadio Más Monumental, River Plate recibe a Gimnasia de La Plata. Será este domingo desde las 20.30 horas

River Plate enfrenta a Gimnasia de La Plata

Foto:

GENTILEZA.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

River Plate, que viene de quedar eliminado en la semifinal de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia, recibirá este domingo a Gimnasia de La Plata en el marco de la decimocuarta fecha del Grupo B del Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se disputará en el estadio Monumental de Núñez desde las 20.30 horas con el arbitraje de Nazareno Arasa.

Marcelo Gallardo, DT de River

Marcelo Gallardo no da pistas del equipo que enfrentará a Gimnasia

Por Redacción Deportes
El lateral del Millo sufrió un esguince en su rodilla el jueves durante la práctica y no saben si llega al duelo frente a Boca.   

River en alerta: Montiel se lesionó y es duda para el Superclásico ante Boca

Por Redacción Deportes

El equipo de Marcelo Gallardo viene de caer 4-3 en penales, tras el 0-0 en el tiempo reglamentario, ante Independiente Rivadavia en la semifinal de la Copa Argentina que se disputó el viernes en Córdoba. Esta derrota acrecentó la crisis en el Millonario, que se fue insultado por sus hinchas y con un entrenador que, a pesar de que la historia en el club lo respalde, empezó a ser cuestionado.

Marcelo Gallardo suma otra preocupación en River

Marcelo Gallardo suma otra preocupación en River

Para este partido ante los platenses, el director técnico tendrá dos bajas sensibles: en primer lugar, el defensor Gonzalo Montiel que sufrió un esguince de rodilla y el delantero Sebastián Driussi que padece una distensión en su isquiotibial izquierdo. Al atacante lo reemplazará Facundo Colidio mientras que, en cuanto al lateral derecho, Milton Casco y Fabricio Bustos pelean por ocupar dicho lugar.

Por su parte, el equipo de Fernando Zaniratto disputó su último encuentro hace dos semanas cuando, en condición de visitante, perdió 2-0 con Estudiantes en el clásico de La Plata correspondiente al interzonal de la decimotercera fecha del Torneo Clausura.

Para este partido ante River, el entrenador interino hará dos modificaciones: el uruguayo Juan de Dios Pintado pasará del mediocampo al lateral derecho, ocupando el lugar de Fabricio Corbalán que será reemplazado por Juan Manuel Villalba mientras que Manuel Panaro ingresará por Pedro Silva.

Probables formaciones de River Plate - Gimnasia La Plata:

River Plate: Franco Armani; Milton Casco o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño o Juan Carlos Portillo, Cristian Jaime o Ignacio Fernández, Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Gimnasia La Plata: Nelson Insfrán; Juan de Dios Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Juan Manuel Villalba; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Lucas Castro, Bautista Merlini; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Datos del partido:

Estadio: Más Monumental

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Silvio Trucco

Hora: 20.30

TV: ESPN Premium

Minuto a minuto y estadísticas:

