Bombazo: Italia perdió en penales y no jugará el Mundial 2026

Italia cayó en la tanda de penales ante Bosnia en condición de visitante, y se quedó sin cupo para el Mundial 2026 . Así suma su tercera ausencia seguida en Copas del Mundo. Un gigante que no puede despertar de una eterna pesadilla.

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El cuadro local, que llevó a la Azzurra a jugar en Zenica, un escenario con sólo 9.000 espectadores y un campo de juego de dimensiones reducidas, logró ponerlo contra un arco y mereció ampliamente la victoria.

Italia pegó primero, cuando la historia todavía se armaba. A los 15 minutos apareció Moise Kean para anotar un golazo, tras el fallo en la salida del portero local Nikola Vasilj.

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Pero pocos minutos más tarde todo cambió. A l essandro Bastoni cortó una ocasión manifiesta de gol, y vio la tarjeta roja . Fue una mala noticia de la que la Azzurra nunca pudo recuperarse. Cerca del final de la primera mitad, Haris Tabakovic capturó un rebote del arquero Donnarumma y puso las cosas como al principio.

Luego de un segundo tiempo donde el portero visitante fue figura, el trámite continuó en tiempo suplementario, donde no pudieron sacarse ventajas. De esa manera, los penales llegaron para darle un poco más de épica a la definición.

Pio Esposito y Bryan Cristante no pudieron convertir sus disparos, y así la clasificación al Mundial 2026 se esfumó entre los dedos. Durísimo golpe para una selección gigante, que acumula su tercera ausencia consecutiva. Demasiado castigo.

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Suecia, en tanto, protagonizó un hecho inusual: accedió al Mundial sin haber ganado en su grupo clasificatorio. Gracias a su rendimiento en la Nations League, alcanzó el repechaje y derrotó 3 a 2 a Polonia en Solna con un gol agónico de Viktor Gyökeres. La caída dejó fuera a Lewandowski, que a los 37 años podría haber disputado su última Copa del Mundo.

También regresará Turquía, que venció 1 a 0 a Kosovo con tanto de Kerem Aktürkolu y volverá a disputar un Mundial tras 24 años. Por su parte, República Checa se clasificó al superar por penales a Dinamarca luego de igualar 2 a 2.