River Plate pone la mira en un lateral chileno tras la caída del pase de Lucas Esquivel

El cierre del mercado de pases dejó al equipo de Núñez sin la posibilidad de incorporar al ex Unión , debido a los constantes cambios en las condiciones impuestas por Athletico Paranaense . Por eso, con la necesidad intacta de reforzar la banda izquierda, la dirigencia evalúa alternativas y una de ellas es el actual capitán del Toulouse.

River cuenta con tres cupos para incorporar jugadores tras las salidas del delantero Pablo Solari y el lateral derecho Agustín Sant’Anna, además de la lesión de Agustín Ruberto defendiendo la camiseta de la Selección Argentina en el Sudamericano Sub 20. A su vez, se espera que haya un cuarto lugar si finalmente se concreta el pase del mediocampista Rodrigo Villagra.

El chileno también defiende los colores de su país, donde suma 31 presencias. Se trata de un lateral completo, con buena capacidad para proyectarse en ataque, solidez defensiva e inteligencia táctica. También cuenta con una técnica depurada y un físico que le permite destacarse en el ida y vuelta.

Su contrato con el Toulouse se extiende hasta mediados de 2026 y no cuenta con una cláusula de rescisión, aunque su valor de mercado rondaría entre los 3 millones de euros.

"Sería hermoso jugar en River Plate":

En el 2022, Gabriel Suazo enfrentó a River con Colo Colo en la Copa Libertadores y quedó maravillado con el club. En aquel momento, expresó su deseo de vestir la camiseta del club de Núñez en algún momento de su carrera.

"Sería hermoso jugar en River, es una tremenda institución, de las más grandes de Sudamérica, que siempre está peleando por ganar. A cualquier jugador le encantaría jugar en un club tan grande a nivel mundial", confesó hace un tiempo en una entrevista.

También elogió al entrenador Marcelo Gallardo: "No he tenido la oportunidad ni de decírselo, pero ya jugar contra un equipo dirigido por él es un orgullo, un placer. No es tan solo un talentoso, es un esforzado en lo que hace, se ve que se dedica al 100% a su trabajo. Esto se ve reflejado al final, dentro de la cancha. Hace ver jugar a su equipo al mejor nivel ante cualquier rival”