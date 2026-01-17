vivo

River Plate empata con Peñarol buscando rodaje

El Millonario se mide con Peñarol, en el Estadio Domingo Burgueño Miguel. Se trata del segundo amistoso del año.

River Plate - Peñarol
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

River Plate se enfrenta con Peñarol de Uruguay, en un encuentro amistoso correspondiente a la Serie Río de la Plata, en busca de un nuevo triunfo en esta pretemporada. El partido se lleva a cabo en el Estadio Domingo Burgueño Miguel.

ST: 4' Una desatención defensiva de River permitió un tremendo remate al travesaño de Umpiérrez

Ya se juega el complemento

Entretiempo. River y Peñarol igualan sin goles

PT: 47' Quintero metió un gran pase para Viña, que remató al lateral del arco

PT: 15' El Millonario tiene el control del balón, pero no puede lastimar a Peñarol

Arrancó el partido

Los once de River:

image

Así va Peñarol:

image

El Millonario fue el elenco que mejor se mostró en el manejo del balón. Sin desesperarse pero con vértigo en las entregas, resultó el equipo que buscó el arco contrario con más ímpetu. En ese aspecto, se notó el buen debut de Matías Viña y Aníbal Moreno para ayudar a Juan Fernando Quintero, que no tuvo que retroceder tanto para participar.

Sin embargo, casi no pudo generar chances durante la primera mitad. Recién a los 47', Juanfer pudo meter una pelota en cortada que Matías Viña definió con un remate al lateral del arco. River chocó con una línea defensiva Manya plantada correctamente.

En líneas generales, el trámite contó con mucha pelea y pierna fuerte. La presión en la zona media fue la gran búsqueda de ambos, y así se fueron al descanso.

image

Minuto a minuto y estadísticas de River Plate - Peñarol:

