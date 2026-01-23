River Plate comienza el Apertura ante Barracas Central: hora, TV, formaciones

Este sábado desde las 17 horas, River Plate enfrenta a Barracas Central, en el marco de la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Se disputará en el estadio Claudio Chiqui Tapia, con Nicolás Ramírez como árbitro y Héctor Paletta en el VAR.
El principal objetivo del Millonario es dejar atrás la mala imagen que mostró durante el 2025, cuando quedó eliminado de forma temprana en la Copa Libertadores, no logró salir campeón en ninguno de los torneos que disputó, y tuvo que conformarse con ingresar a la Copa Sudamericana.
Para dejar atrás ese mal trago, River fue uno de los equipos más activos en el mercado de pases, e incorporó a los mediocampistas Fausto Vera y Aníbal Moreno, además del lateral izquierdo Matías Viña. Además, dejó ir a futbolistas de peso como Miguel Borja, lo que provocó que haya más chances para juveniles prometedores como Ian Subiabre.
Los últimos cuatro enfrentamientos entre ambos equipos terminaron en cómodos triunfos para River, que se impuso 5-1 y 2-0 en la Copa de la Liga 2023 y 2024, 3-0 en la Liga Profesional 2024 y 3-0 en el Torneo Apertura 2025.
Posibles formaciones de Barracas Central - River Plate:
Barracas Central: Marcelo Miño; Rafael Barrios, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Rodrigo Insua; Ignacio Tapia, Dardo Miloc, Iván Tapia; Jhonatan Candia y Facundo Bruera. DT: Ruben Darío Insua.
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro River, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Kevin Castaño o Tomás Galván; Juan Fernando Quintero, Sebastián Driussi y Facundo Colidio o Ian Subiabre. DT: Marcelo Gallardo.