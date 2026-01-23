23 de enero de 2026 - 19:20

River Plate comienza el Apertura ante Barracas Central: hora, TV, formaciones

El Millonario se mide con el Guapo en condición de visitante, por la fecha 1 de la Liga Profesional. Será este sábado desde las 17 horas.

Barracas Central recibe a River Plate en el Estadio Claudio Fabián Tapia

Este sábado desde las 17 horas, River Plate enfrenta a Barracas Central, en el marco de la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Se disputará en el estadio Claudio Chiqui Tapia, con Nicolás Ramírez como árbitro y Héctor Paletta en el VAR.

El principal objetivo del Millonario es dejar atrás la mala imagen que mostró durante el 2025, cuando quedó eliminado de forma temprana en la Copa Libertadores, no logró salir campeón en ninguno de los torneos que disputó, y tuvo que conformarse con ingresar a la Copa Sudamericana.

El River de 2026 enfrenta muchas Bajas.

Para dejar atrás ese mal trago, River fue uno de los equipos más activos en el mercado de pases, e incorporó a los mediocampistas Fausto Vera y Aníbal Moreno, además del lateral izquierdo Matías Viña. Además, dejó ir a futbolistas de peso como Miguel Borja, lo que provocó que haya más chances para juveniles prometedores como Ian Subiabre.

Los últimos cuatro enfrentamientos entre ambos equipos terminaron en cómodos triunfos para River, que se impuso 5-1 y 2-0 en la Copa de la Liga 2023 y 2024, 3-0 en la Liga Profesional 2024 y 3-0 en el Torneo Apertura 2025.

Barracas Central vs. Deportivo Riestra
Barracas Central venció 1-0 a Deportivo Riestra en tiempo extra y con un jugador menos y se clasificó a cuartos de final.

Posibles formaciones de Barracas Central - River Plate:

Barracas Central: Marcelo Miño; Rafael Barrios, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Rodrigo Insua; Ignacio Tapia, Dardo Miloc, Iván Tapia; Jhonatan Candia y Facundo Bruera. DT: Ruben Darío Insua.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro River, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Kevin Castaño o Tomás Galván; Juan Fernando Quintero, Sebastián Driussi y Facundo Colidio o Ian Subiabre. DT: Marcelo Gallardo.

Datos del partido:

Estadio: Claudio Fabián Tapia

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Héctor Paletta

Hora: 17

TV: ESPN Premium

Minuto a minuto y estadísticas:

